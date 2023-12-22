'Вторую ночь не сплю': сын Мишиной попал в больницу на отдыхе в Таиланде

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала о непростой ситуации, возникшей во время отдыха с сыном в Таиланде.

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Сын Ксении Мишиной заболел на отдыхе / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / misha.k.ua

Известная украинская актриса Ксения Мишина вместе со своим 11-летним сыном, отправилась на отдых в Таиланд, но их планы претерпели изменения из-за неприятных обстоятельств. В Instagram-stories Ксения рассказала, что ее сын заболел во время путешествия.

Актриса описала, что адаптация к новым условиям для нее и сына оказалась сложной. Совместный отдых не обошелся без неприятностей - Платон подхватил вирус. У 11-летнего сына Мишиной поднялась температура до 40,3 градусов, поэтому ей пришлось быстро реагировать и обращаться за помощью к медикам.

"Адаптация у нас проходит сложно...вирус, температура 40,3...уже вторую ночь не сплю", - сказала актриса. видео дня

Сын Ксении Мишиной в больнице / Фото: instagram.com / misha.k.ua

Сейчас Платон находится дома вместе с мамой, которая оказывает ему всю необходимую поддержку. Для быстрого выздоровления Ксения готовит питательные бульоны сыну.

Напомним, известная украинская актриса театра и кино, а также бывшая участница реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина вместе с сыном Платоном отправилась на рождественский отдых в Таиланд. Сначала женщина планировала ретриты с различными духовными практиками, но из-за проблем с няней они решили путешествовать сами.

Также Ксения Мишина поддержала желание сына покрасить волосы в платиновый блонд и, возможно, даже проколоть ухо.

Как сообщал Главред, Мишина рассказала о своем пребывании в больнице, где ей поставили капельницу и подготовили к первой в жизни операции, которая длилась около двух часов. Она также сообщила своим поклонникам, что операция успешно завершилась, а она начала отходить от наркоза.

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