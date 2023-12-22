'Вторую ночь не сплю': сын Мишиной попал в больницу на отдыхе в Таиланде

Известная украинская актриса Ксения Мишина вместе со своим 11-летним сыном, отправилась на отдых в Таиланд, но их планы претерпели изменения из-за неприятных обстоятельств. В Instagram-stories Ксения рассказала, что ее сын заболел во время путешествия.
Актриса описала, что адаптация к новым условиям для нее и сына оказалась сложной. Совместный отдых не обошелся без неприятностей - Платон подхватил вирус. У 11-летнего сына Мишиной поднялась температура до 40,3 градусов, поэтому ей пришлось быстро реагировать и обращаться за помощью к медикам.
"Адаптация у нас проходит сложно...вирус, температура 40,3...уже вторую ночь не сплю", - сказала актриса.видео дня
Сейчас Платон находится дома вместе с мамой, которая оказывает ему всю необходимую поддержку. Для быстрого выздоровления Ксения готовит питательные бульоны сыну.
Напомним, известная украинская актриса театра и кино, а также бывшая участница реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина вместе с сыном Платоном отправилась на рождественский отдых в Таиланд. Сначала женщина планировала ретриты с различными духовными практиками, но из-за проблем с няней они решили путешествовать сами.
Также Ксения Мишина поддержала желание сына покрасить волосы в платиновый блонд и, возможно, даже проколоть ухо.
Как сообщал Главред, Мишина рассказала о своем пребывании в больнице, где ей поставили капельницу и подготовили к первой в жизни операции, которая длилась около двух часов. Она также сообщила своим поклонникам, что операция успешно завершилась, а она начала отходить от наркоза.
Читайте также:
- Докатался до ручки: экс-помощница Вина Дизеля обвинила его в домогательствах
- Хотел камеру почти за 400 тысяч: сыну Меган Маркл и Гарри не понравился подарок
- "Февраль я не люблю за то, что навсегда забрал тебя": Билык записала щемящую версию "снега"