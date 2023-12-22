УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Вторую ночь не сплю": сын Мишиной попал в больницу на отдыхе в Таиланде

Руслана Заклинская
22 декабря 2023, 19:01
Украинская актриса Ксения Мишина рассказала о непростой ситуации, возникшей во время отдыха с сыном в Таиланде.
'Вторую ночь не сплю': сын Мишиной попал в больницу на отдыхе в Таиланде
Сын Ксении Мишиной заболел на отдыхе / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / misha.k.ua

Известная украинская актриса Ксения Мишина вместе со своим 11-летним сыном, отправилась на отдых в Таиланд, но их планы претерпели изменения из-за неприятных обстоятельств. В Instagram-stories Ксения рассказала, что ее сын заболел во время путешествия.

Актриса описала, что адаптация к новым условиям для нее и сына оказалась сложной. Совместный отдых не обошелся без неприятностей - Платон подхватил вирус. У 11-летнего сына Мишиной поднялась температура до 40,3 градусов, поэтому ей пришлось быстро реагировать и обращаться за помощью к медикам.

"Адаптация у нас проходит сложно...вирус, температура 40,3...уже вторую ночь не сплю", - сказала актриса.

видео дня
'Вторую ночь не сплю': сын Мишиной попал в больницу на отдыхе в Таиланде
Сын Ксении Мишиной в больнице / Фото: instagram.com / misha.k.ua

Сейчас Платон находится дома вместе с мамой, которая оказывает ему всю необходимую поддержку. Для быстрого выздоровления Ксения готовит питательные бульоны сыну.

Напомним, известная украинская актриса театра и кино, а также бывшая участница реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина вместе с сыном Платоном отправилась на рождественский отдых в Таиланд. Сначала женщина планировала ретриты с различными духовными практиками, но из-за проблем с няней они решили путешествовать сами.

Также Ксения Мишина поддержала желание сына покрасить волосы в платиновый блонд и, возможно, даже проколоть ухо.

Как сообщал Главред, Мишина рассказала о своем пребывании в больнице, где ей поставили капельницу и подготовили к первой в жизни операции, которая длилась около двух часов. Она также сообщила своим поклонникам, что операция успешно завершилась, а она начала отходить от наркоза.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес сын Платон Ксения Мишина
Реклама

Главное за день

Есть прорыв: в Польше раскрыли сценарий отмены блокады границы и назвали сроки

Есть прорыв: в Польше раскрыли сценарий отмены блокады границы и назвали сроки

19:59 Мир
Мощный ветер и снег: Украину накрыла сильная непогода

Мощный ветер и снег: Украину накрыла сильная непогода

19:37 Синоптик
ВСУ возьмут под мощный огневой контроль главную артерию оккупантов - Гуменюк

ВСУ возьмут под мощный огневой контроль главную артерию оккупантов - Гуменюк

18:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:00

Кассетные и неуправляемые: Россия планирует атаковать Украину новым оружием

19:59

Есть прорыв: в Польше раскрыли сценарий отмены блокады границы и назвали сроки

19:48

"Мясорубка работает на полную мощность": Барабаш о ситуации вблизи Авдеевки

19:37

Мощный ветер и снег: Украину накрыла сильная непогода

19:18

Мобилизация в ВСУ украинских мужчин за рубежом: две страны уже высказались

Роман Свитан: Задача Украины на 2024 год – удары на 500 км вглубь РоссииРоман Свитан: Задача Украины на 2024 год – удары на 500 км вглубь России
19:17

Родители за это платят: в России бандиты "лечат" детей от гомосексуальности

19:09

Блокирование границы: ситуация дошла до критической точкимнение

19:02

Астафьева откровенно рассказала о романе с молодым парнем

19:01

"Вторую ночь не сплю": сын Мишиной попал в больницу на отдыхе в Таиланде

Реклама
18:59

Угроза новых ударов РФ по Киеву: Жданов назвал вероятные цели оккупантов

18:54

ВСУ возьмут под мощный огневой контроль главную артерию оккупантов - Гуменюк

18:32

Как правильно посадить малину: эти просты советы ошеломят садоводов

18:16

Мобилизации за границей - быть: в Украине скоро опубликуют новый законопроект

18:14

"Топчутся на месте": россияне не могут прорвать оборону ВСУ вблизи Бахмута - Фитьо

18:00

"В ПВО РФ много дыр": БПЛА попали в цель на территории России – источник в ГУР

17:58

Нужно за 5 секунд угадать, кто мать ребенка: чрезвычайно сложная загадка

17:51

Как можно закрепить гирлянду на стене и шторах: лучшие идеи для праздника дома

17:40

Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции "Єдність", на которую донатил Favbet реклама

17:34

Слились в крепких объятиях: 12-летнего мальчика вернули из российского плена

17:32

"Украина одержит победу": Владимир Зеленский назвал главные цели Украины на 2024 год

Реклама
17:32

Россияне 9 раз атаковали ТЭС: в ДТЭК рассказали о серьезных повреждениях

17:26

Лунный календарь 23 декабря 2023: почему в этот день надо бояться вилок, которые падают

17:19

"Выкручивает изнутри": военный эмоционально высказался о легализации каннабиса

17:00

Украина создала 200-мильную полосу безопасности в Черном море: в ГУР рассказали детали

16:55

Мы увидим нехватку оружия у ВСУ по одному признаку - СвитанВидео

16:48

"Победа — это капитуляция Москвы": певец-воин Юрко Юрченко пламенно высказался о войне

16:48

Воздушная "засада" на юге: новые детали удачной "охоты" на три Су-34 РФ

16:40

"Хоть завтра": Свитан рассказал, может ли Украина получить авиацию и ракеты в 2024 году

16:33

В Украине выплатят благотворительную пенсию: кто сможет её получить

16:26

С этим справится любая девушка: как вытащить колесо, которое съехало - рабочий лайфхак

16:19

Жена Месси показалась в головном уборе от украинского дизайнера

16:10

Часть переселенцев потеряет выплаты: кому с 1 января 2024 года отменят помощь

16:07

"Есть погибшие": в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ

15:50

Что делать, если холодильник не морозит: как справиться с большой проблемой

15:40

Летели бомбить ВСУ в Крынках: подробности сбития трех российских Су

15:33

F-16 скоро могут появиться в Украине: Нидерланды передадут первые 18 самолетов

15:27

Не прошло и суток: Тимошенко заблокировала закон о легализации каннабиса

15:27

Стало известно, чего больше всего боялась королева Елизавета перед смертью

15:18

ВСУ сбили три новейших истребителя России Су-34: Игнат раскрыл детали

15:15

Нельзя брать в руки острые предметы: приметы 23 декабря, которые принесут счастье

Реклама
15:10

"Тогда фронта просто не будет": Свитан назвал важнейшую задачу для ВСУ на 2024 годВидео

15:09

Мобилизация в Украине: Рада готовит "революцию", в ОП грозят покарать уклонистов

15:01

Угроза падения Авдеевки: в Генштабе Эстонии озвучили тревожный прогноз

14:51

Две области России атаковали неизвестные дроны

14:30

Россияне расстреляли ребенка на глазах у родителей - глава Херсонской ОВА

14:29

Девушка приготовила крылышки в Pepsi и показала, что из этого получилось

14:15

"Ты никому не интересна": блогер разнес жену Остапчука за платную фанатскую встречуВидео

14:09

Удары по России на 500 километров: эксперт назвал 3 механизма для Украины

14:00

Гороскоп на 2024 год: у каких знаков изменится жизнь в год ДраконаЭксклюзив

13:56

ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять