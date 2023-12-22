Хотел камеру почти за 400 тысяч: сыну Меган Маркл и Гарри не понравился подарок

Сын Арчи увлекся фотографией и хотел камеру, как у подруги его матери.

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Принц Гарри и Меган Маркл воспитывает двоих детей/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Меган Маркл рассказала, что у ее маленького сына Арчи появилось новое хобби, но он не был очень рад, когда она купила ему подарок.

По информации The Sun, 42-летняя герцогиня Сассекская рассказала, как ее подруга Мисан Гарриман, кинорежиссер, учила ее четырехлетнего сына фотографии. По словам герцогини, ее сын был очень вдохновлен.

Герцогиня также рассказала, как она купила Арчи камеру, чтобы поддержать его страсть, но все прошло не очень хорошо.

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По словам Маркл, ее сын спросил, почему марка фотоаппарата не такая же, как у Мисан.

"Но это не Leica, как у Мисан?", - спросил Арчи.

"Ты не получишь Leica, даже на Рождество", - в свою очередь подумала Маркл.

Leica — немецкий бренд фотоаппаратов высокого класса, модель Leica M11-P продается по цене 8000 фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Также стало известно, что Меган Маркл в США поймали на лжи. Из-за недобросовестно выполненной работы их в Америке, куда оба так стремились, стали называть "королевскими мошенниками".

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