Хоть ненакрашенная, хоть накрашенная: Ксения Мишина показала себя до и после макияжа

Известная украинская актриса театра и кино (а также бывшая участница реалити-шоу "Холостячка") и записная красотка Ксения Мишина показала фолловерам в Instagram на своем примере, как работает умелый макияж.
Поклонники "засыпали" звезду комплиментами.
"Это единственный случай, когда человек идеален и с мейком и без", "Взгляд завораживает сердце", "Что ты делаешь с нами? Я умерла от твоей красоты", "Вы что так, что так - очень красивая, просто нереальная", - писали в комментариях.
Напомним, ранее стало известно, что телеведущая 1+1 Наталья Островская стала мамой. Не помня себя от счастья, она уже раскрыла пол ребенка и показала его первые фото из роддома.
Также украинский певец Павел Зибров раскрыл секрет идеальных отношений с женой. Скоро артист будет отмечать со своей избранницей жемчужную свадьбу - 30 лет в браке.
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