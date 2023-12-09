"Есть свой собственный Eminem": Мишина удивила новым цветом волос сына

Известная украинская актриса сериалов и кино Ксения Мишина (бывшая участница реалити-шоу "Холостячка") по всей видимости, как раз из тех женщин, которые активно поддерживают своих детей и их желания. Артистка показала, как разрешила своему 11-летнему сыну Платон сильно покрасить волосы.
На странице в Instagram Мишина разместила короткое видео, в котором сидит в машине вместе с мальчиком. Мама и сын пританцовывают на сиденье под хит легендарного американского рэпера Эминема Without Me. И видно, что Платон из брюнета стал платиновым блондином. Более того, мальчик даже якобы проколол ухо. На самом деле он это сделал, или же это просто обманка, звездная мама не уточнила:
"Когда теперь у тебя есть свой собственный Eminem", – подписала ролик с сыном Мишина.
Напомним, ранее стало известно, что телеведущая 1+1 Наталья Островская стала мамой. Не помня себя от счастья, она уже раскрыла пол ребенка и показала его первые фото из роддома.
Также украинский певец Павел Зибров раскрыл секрет идеальных отношений с женой. Скоро артист будет отмечать со своей избранницей жемчужную свадьбу - 30 лет в браке.
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