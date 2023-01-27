Король Чарльз III принял скандальное решение по своему брату

Скандальный принц Эндрю пользовался благосклонностью матери, пока Елизавета II оставалась жива.

Чарльз III / скриншот

Король Великобритании Чарльз III оказался очень строгим к своим скандальным родственникам.

Едва только экс-супруг принцессы Дианы устроился на троне, как "полетели головы". И первым под раздачу попал не кто иной, как родной брат монарха.

Скандальный принц Эндрю пользовался благосклонностью матери, пока Елизавета II оставалась жива.

Королева закрывала глаза на преследующие отпрыска обвинения.

Как пишет The Sun, герцога Йоркского выгнали из шикарных апартаментов Букингемского дворца, где он прежде проживал.

По данным издания, Чарльз лично дал понять, что больше не желает видеть опального родственника в своей официальной резиденции.

После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

Совсем недавно короля Чарльза III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами. Британская пресса выяснила, что после скандального нападения с пятью брошенными яйцами дело не закончилось.

Как оказалось, последовала реакция стоящей рядом публики, которая заставила короля растерянно оглядываться.

Читайте также: