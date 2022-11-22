'Пропаганда колдовства и сатанизма': в России выдали маразм о 'Гарри Поттере'

Россияне просят запретить показ фильмов о Гарри Поттере / кадр из фильма Warner Bros

В России активисты обратились в Минкульт с просьбой запретить показывать серию фильмов о Гарри Поттере. Россияне заявляют, что история о мальчике-волшебнике – это пропаганда колдовства и сатанизма, а не новогодняя традиция.

Копия обращения в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой оказалась в распоряжении Telegram-канала Mash.

В заявлении активистов утверждается, что Гарри Поттер - это "квинтэссенция основ западной культуры". Также историю называют "духовной и культурной бомбой замедленного действия для детей и молодежи".

"Главные герои романов не люди, а ведьмы и волшебники, а обычные люди вокруг либо негодяи, либо полудурки, и в любом случае существа низшего порядка", - говорится в документе.

В связи с этим, российские активисты попросили министра культуры проконтролировать культурные и творческие мероприятия, в том числе концерты, театры, кино, музеи и выставки.

Напомним, ранее российская актриса Олеся Железняк, которая в день рождения российского кровавого террориста Путина признавалась ему в любви, неожиданно высказалась относительно украинской актрисы и коллеги по сериалу "Сваты" Анны Кошмал.

Так, Железняк продолжает идентифицировать себя с украинцами. Она по-прежнему считает, что "все равно, мы единое". Железняк также добавляет, что "любовь к русским никуда не делась, а просто стала меньше".

Также Главред сообщал, что российский артист и певец Дмитрий Харатьян (известный своей ревностной поддержкой кровавого путинского режима) посетовал, что его 38-летней дочери Александре очень тяжело живется в Швеции из-за якобы русофобии. Его слова распространили российские пропагандистские СМИ.

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