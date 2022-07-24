"Не хочу поехать и там остаться": артисты-путинисты боятся выступать в оккупированном Херсоне

Наташа Королева, Николай Басков и Татьяна Овсиенко / Коллаж

Корреспонденты ТСН решили проверить на "вшивость" артистов с пророссийской позицией, и предложили некоторым из них приехать на концерт в оккупированный Херсон.

Николай Басков, который одним из первых громко и решительно выступил за геноцид украинцев, а вероломную войну, которую развязала РФ, считает практически священной, имеет маму-украинку и уже более 15 лет носит звание Народного артиста Украины, которое, по воспоминаниям коллег, очень просил.

Его концертный директор, Игорь Батуров, отказать в концерте побоялся, однако тщательно пытался увильнуть от этого выступления. "В какой город, в Херсон? Не знаю, не готов вам сейчас ответить. У вас там еще продолжается спецоперация, вы планируете на август концерт. Вот когда уже будет точная дата, у меня в августе занято 20 дней из 30. Сейчас мне нечего с вами обсуждать. ...Мы еще в Донецк не ездили, сейчас только собираемся. Я не хочу поехать один раз, и там остаться", - говорит Батуров, намекнув, что Басков избегает концертов и в приграничных российских городах вроде Краснодара, Воронежа и Белгорода. Вероятно, боится внезапных "хлопков".

Концертный директор коренной киевлянки Татьяны Овсиенко, мама и сестра которой до сих пор живут в столице Украины, также "отмазал" подопечную от концерта в Херсоне, ссылаясь на опасения за жизнь родственников певицы. Но поспешил заверить, что артистка придерживается пророссийской позиции. Взамен он предложил для выступления в оккупированном городе Татьяну Иванову (группа Комбинация), еще и скидку предложил "для благого дела". Вероятно, ее не жалко.

"Она занимает по этому поводу нейтральную позицию исходя из того, что у нее в Киеве живут мама и сестра. Она поддерживает всю эту ситуацию, с Россией. Но она не может этого сделать, потому что рисковать жизнью своих родных она не может. Я еще являюсь директором группы Комбинация. Она поет "2 кусочка колбаски", "Вишневая девятка", "А я люблю военных" и похожие вещи. У нее большой репертуар, каждая песня хит. Я могу с ней поговорить, она, в принципе, не откажет", - сообщил он.

Марина Наринская, концертный директор киевлянки Наташи Королевой, которой из-за выступлений в Крыму был запрещен въезд в Украину, также побоялась сразу соглашаться на концерт в Херсоне, и начала прикрываться звонками "сверху".

"Если нужен хедлайнер и вы хотите там видеть Наташу Королеву, давайте дождемся звонка именно от правительственных структур, а не от концертного агентства. Мне позвонят именно оттуда, сверху… А тогда мы свяжемся с агентством, которое будет организовывать концерт. Я жду звонка от них", - говорит представительница пропутинской "русалки".

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Ранее Дмитрий Гордон жестко высмеял пророссийскую певицу Наташу Королеву за нелепое фото в "костюме Евы", намекнув на ее не очень высокий интеллект.

Также любительница Путина и 9 мая украинка Наташа Королева решила подзаработать на недавней смерти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. В частности, она обратилась к своим подписчикам в Instagram, заявив, что его смерть была предопределена.

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