Вместо совести - пропаганда: стриптизер-путинист Тарзан поглумился над жертвами теракта в Еленовке

Тарзан поглумился над жертвами российского теракта в Еленовке / instagram.com/tarzan___official

Артист-путинист и престарелый стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) продолжает облачать свою неграмотность и узколобость в крайне неталантливые стишата.

Закоренелый рашист бездумно транслирует во вселенную весь пропагандистский бред, которым пичкает РФ свой народ. К примеру недавно на своей странице в Instagram путинист в потертых стрингах брызгал желчью на тему организованного в Еленовке теракта оккупантов.

Смерть украинских защитников в российском плену показалась ему отличным поводом для того, чтобы поупражняться в остроумии. Но Тарзану собственный ум давно заменили кремлевские кукловоды.

Путинист распространяет ложь о том, что атака на Еленовку якобы была произведена украинской армией. Похоже тот факт, что весь мир уверен в том, что это - российское военное преступление, престарелого танцора и альфонса ничуть не интересует.

Тарзан поглумился над жертвами российского теракта в Еленовке / instagram.com/tarzan___official

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Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила из HIMARS по месту удерживания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

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