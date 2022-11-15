Путинист Харатьян лицемерно рассказал, как его дочь в Швеции страдает от русофобов

Дмитрий Харатьян / коллаж фото УНИАН

Российский артист и певец Дмитрий Харатьян (известный своей истовой поддержкой кровавого путинского режима) посетовал ‒ что его 38-летней дочери Александре очень тяжело живется в Швеции из-за якобы русофобии. Его слова распространили российские пропагандистские СМИ.

"Очень сложно там сейчас жить, во-первых, с такой фамилией – у нее моя. Во-вторых, в связи вообще с ситуацией. Конечно, всем русским сложно жить там. ведь есть определенное отношение. Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза", – рассказал он.

Напомним ранее стало известно, что российский актер Дмитрий Харатьян зарабатывает на разжигании ненависти сограждан к украинскому народу.

По информации журналистов проекта "Гроші", за участие в пропагандистских концертах "Zа Россию", которые проходили на площадях российских городов, Харатьян получил около 2 миллиона рублей.

Позднее он во временно оккупированном Макеевке он дал концерт перед медиками и боевиками групппировки "ДНР".

Актер пел военные песни и песни из кинофильмов ("Катюша" или "Дороги любви" из "Гардемарины, вперед!")

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