Харатьян спел для российских оккупантов/ russianlook.com

Российский актер Дмитрий Харатьян, который поддерживает российское военное вторжение в Украину и убийства мирных женщин и детей, посетил с песнями российских солдат, которых поранили в Украине.

По информации российских СМИ, он посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, расположенный в Подмосковье.

Народный артист России стал участником акции "Лучшим воинам мира" и спел для убийц.

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"Будьте счастливы, будьте здоровы, живите долго. Мы едины и непобедимы", - произнёс актёр, обращаясь к тем, кто проходит лечение и реабилитацию.

На сцене клуба при госпитале артист исполнил известные песни, в том числе и из кинофильмов, где снимался.

"Медперсонал и участники спецоперации по защите Луганской и Донецкой Народных Республик подпевали, ведь эти строки в сердце у каждого: "Судьба и родина едины", - глумится российская "Ростов Царьград.тв".