Харатьян решил подзаработать на войне в Украине: "гардемарин" продался российской пропаганде

Актер "срубил" кругленькую сумму во время визита на оккупированный Донбасс.
Российский актер Дмитрий Харатьян зарабатывает на разжигании ненависти сограждан к украинскому народу.
По информации журналистов проекта "Гроші", за участие в пропагандистских концертах "Zа Россию", которые проходили на площадях российских городов, Дмитрий Харатьян получил почти 2 миллиона рублей.
Оказалось, что Харатьян активно поддерживает войну России против Украины - он решил подрабатывать участиями в пропагандистских мероприятиях.
Концерт в Макеевке он дал День медицинского работника перед медиками и военнослужащими "ДНР", которые убивают украинцев.
Он играл на гитаре, пел военные песни и песни из кинофильмов ("Катюша" или "Дороги любви" из "Гардемарины, вперед!"). На камеру он заявил о благих целях, которые преследовал при посещении оккупированного города.
Особенно хорошо артист заработал на аннексии Крыма, говорится в ролике. В коммандировке на полуострове он был не менее 10 раз в первые два года после оккупации.
Читайте такжеДочь путинистки Егоровой рассказала новости о своей жизниРанее украинская режиссер Оксана Байрак выступила в защиту русского актера Дмитрия Харатьяна, которого в июле 2015 года включили в перечень российских деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
А вот сама Байрак, как заявила актриса Наталка Денисенко, называет россиян "братским народом", а виновниками войны считает украинцев.
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