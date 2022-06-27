Харатьян решил подзаработать на войне в Украине: "гардемарин" продался российской пропаганде

Харатьн решил подзаработать на войне в Украине / скриншот

Российский актер Дмитрий Харатьян зарабатывает на разжигании ненависти сограждан к украинскому народу.

По информации журналистов проекта "Гроші", за участие в пропагандистских концертах "Zа Россию", которые проходили на площадях российских городов, Дмитрий Харатьян получил почти 2 миллиона рублей.

Оказалось, что Харатьян активно поддерживает войну России против Украины - он решил подрабатывать участиями в пропагандистских мероприятиях.

Концерт в Макеевке он дал День медицинского работника перед медиками и военнослужащими "ДНР", которые убивают украинцев.

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Он играл на гитаре, пел военные песни и песни из кинофильмов ("Катюша" или "Дороги любви" из "Гардемарины, вперед!"). На камеру он заявил о благих целях, которые преследовал при посещении оккупированного города.

Особенно хорошо артист заработал на аннексии Крыма, говорится в ролике. В коммандировке на полуострове он был не менее 10 раз в первые два года после оккупации.

Читайте такжеДочь путинистки Егоровой рассказала новости о своей жизниРанее украинская режиссер Оксана Байрак выступила в защиту русского актера Дмитрия Харатьяна, которого в июле 2015 года включили в перечень российских деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

А вот сама Байрак, как заявила актриса Наталка Денисенко, называет россиян "братским народом", а виновниками войны считает украинцев.

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