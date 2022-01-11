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Харатьян - не враг народа: Оксана Байрак заступилась за актера из-за его запрета на въезд в Украину

11 января 2022, 15:51
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Режиссерка осуждает власти за объявление "гардемарина" персоной нон-грата.

Оксана Байрак и Дмитрий Харартьян на съемках фильма Аврора в 2005 году / instagram.com/ksanabayrak

Украинская режиссерка Оксана Байрак выступила в защиту русского актера Дмитрия Харатьяна, которого в июле 2015 года включили в перечень российских деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

В социальных сетях Байрак решила пообщаться с поклонниками, и предложила им задать ей вопрос или поделиться своими мыслями.

Одна из фанаток выразила сожаление о запрете фильма Оксаны Байрак Аврора, или Что снилось спящей красавице для показа на территории Украины.

Несмотря на то, что эту информацию Государственное агентство Украины по вопросам кино отрицает, Оксана Байрак стоит на своем - ее фильм запретили показывать, потому что в нем снимался опальный Харатьян, который публично поддержал российскую сторону в Крымском вопросе, и является персоной нон-грата в Украине.

В ответ на высказывание об Авроре Байрак выразила слова поддержки актеру, и понадеялась, что скоро Харатьяна вычеркнут из списков нежелательных особ в нашей стране: "Ну, будем надеяться, что мозгули у власть имущих заработают. А Митя Харатьян перестанет быть "врагом" Украины по версии "Миротворца", СБУ и прочих "умников".

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Оксана Байрак не одобряет запрет на въезд на территорию Украины для Дмитрия Харатьяна / instagram.com/ksanabayrak

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Ранее скандального российского блогера Даню Милохина не пустили в Украину - известна причина.

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