"Зейна-шахидка": Оксана Байрак получила серьезную травму во время съемок

Падение Байрак на съемочной площадке привело к серьезной травме / instagram.com/ksanabayrak

Режиссер, актриса и телеведущая Оксана Байрак поделилась с подписчиками особенностями съемочного процесса. Оказывается каскадеры и дублеры необходимы не только актерам, но и режиссерам.

Окажись на месте Байрак такой специалист, возможно женщина и не пострадала бы так сильно на съемочной площадке.

Оксана Байрак рассказала, что упала в кадре во время съемок. Не заметив повреждения она продолжила работу, однако обеспокоенные коллеги все же оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Медики зафиксировали серьезное повреждение колена - двойной разрыв мениска на левой ноге.

"Вот так снимается кино у Байрак. Упала в кадре. Разрыв мениска в двух местах, "Скорая" требовала ехать на МРТ, но смена - прежде всего! За мной гоняли со льдом и скотчем мои любимые, чтоб хоть как- то скрасить мою боль. А я, не понимая, что от меня хотят, металась по паркингу, разводя сцену-драку с актерами. Но, все же была поймана и к моему отекающему колену, все же , пришпандорили эту замечательную странную конструкцию. Как по мне, напоминающую взрывное устройство :) Зейна - шахидка :) Но нога, даже с этим прибамбасом хороша!" - поделилась историей своих приключений Байрак.

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Оксана Байрак повредила колено во время съемок / instagram.com/ksanabayrak

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