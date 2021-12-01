УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Зейна-шахидка": Оксана Байрак получила серьезную травму во время съемок

1 декабря 2021, 19:06
Прослушать новость
Остановить

Режиссерка упала прямо в кадре, но продолжила работу, превозмогая боль.

Падение Байрак на съемочной площадке привело к серьезной травме / instagram.com/ksanabayrak

Режиссер, актриса и телеведущая Оксана Байрак поделилась с подписчиками особенностями съемочного процесса. Оказывается каскадеры и дублеры необходимы не только актерам, но и режиссерам.

Окажись на месте Байрак такой специалист, возможно женщина и не пострадала бы так сильно на съемочной площадке.

Оксана Байрак рассказала, что упала в кадре во время съемок. Не заметив повреждения она продолжила работу, однако обеспокоенные коллеги все же оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Медики зафиксировали серьезное повреждение колена - двойной разрыв мениска на левой ноге.

"Вот так снимается кино у Байрак. Упала в кадре. Разрыв мениска в двух местах, "Скорая" требовала ехать на МРТ, но смена - прежде всего! За мной гоняли со льдом и скотчем мои любимые, чтоб хоть как- то скрасить мою боль. А я, не понимая, что от меня хотят, металась по паркингу, разводя сцену-драку с актерами. Но, все же была поймана и к моему отекающему колену, все же , пришпандорили эту замечательную странную конструкцию. Как по мне, напоминающую взрывное устройство :) Зейна - шахидка :) Но нога, даже с этим прибамбасом хороша!" - поделилась историей своих приключений Байрак.

Реклама
Оксана Байрак повредила колено во время съемок / instagram.com/ksanabayrak

Читайте такжеОксана Байрак с роскошной грудью в кружевном белье рассказала, кого "угощает собой"

Ранее Alyona Alyona показала, как в юности выглядела в купальнике

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Оксана Байрак новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Зейна-шахидка": Оксана Байрак получила серьезную травму во время съемок». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 29 ноября 2021: Львам – опасные соблазны, Скорпионам – непредвиденные тратыГороскоп на сегодня 29 ноября 2021: Львам – опасные соблазны, Скорпионам – непредвиденные траты Гороскоп на завтра 2 декабря 2021: Стрельцам – опасные знакомства, Львам – риск аварийГороскоп на завтра 2 декабря 2021: Стрельцам – опасные знакомства, Львам – риск аварий Гороскоп на сегодня 1 декабря 2021: Тельцам – ревность, Близнецам – долги, Стрельцам - опасность аферыГороскоп на сегодня 1 декабря 2021: Тельцам – ревность, Близнецам – долги, Стрельцам - опасность аферы В Украине отменили льготный тариф на электроэнергию: кому не повезлоВ Украине отменили льготный тариф на электроэнергию: кому не повезло Как украсить квартиру к Новому году 2022: оригинальные и стильные идеи в год ТиграКак украсить квартиру к Новому году 2022: оригинальные и стильные идеи в год Тигра
19:34

США призвали Россию и Украину немедленнно заключить "рождественское перемирие"

19:25

Что произойдет с организмом, если полностью отказать от кофе - ответ диетолога

19:24

Солистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикини

19:21

Центр Киева полностью перекрыт: на Майдан стянули силовиков из-за акцииФотоВидео

19:07

Гороскоп на завтра 2 декабря 2021: Стрельцам – опасные знакомства, Львам – риск аварийВидео

Реклама
19:06

"Зейна-шахидка": Оксана Байрак получила серьезную травму во время съемок

18:55

ВОЗ дала важные рекомендации туристам во время распространения штамма Омикрон

18:35

В Киеве ожидается снег и гололед: советы водителям и пассажирамВидео

18:32

Жуткое ДТП на Закарпатье: фура протащила женщину и оторвала ей головуВидео

18:27

Гороскоп для водных знаков зодиака на декабрь 2021 - Раков, Скорпионов и РыбВидео

18:03

DZIDZIO рассказал, как умер его 37-летний отецВидео

17:57

США пригрозили России новыми санкциями из-за УкраиныВидео

17:49

Настало время проводить обязательную вакцинацию: президентка Еврокомиссии выступила с заявлениемВидео

17:46

Приметы на 2 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:37

Гороскоп на 2022 год для Овна: судьбоносная встреча, невероятный успех и лучшие дниВидео

17:35

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругФото

17:22

В рамках "Большой стройки" Украина восстанавливает и строит 16 аэропортов – Зеленский

17:13

Россия жестко отвергла предложение Турции стать посредником между Зеленским и ПутинымВидео

17:10

Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоВидео

17:09

Солнечное затмение 4 декабря 2021: что нельзя делать и что можно

Реклама
16:58

Зеленский пообещал каждому учителю ноутбук: когда ждать подарокВидео

16:41

Анастасия Волочкова осудила Диму Билана за пьяную выходку на концертеВидео

16:39

Попросила закурить в машине: в Кривом Роге таксист сломал девушке пальцы

16:26

Крушил авто и валил деревья: на оккупированный Крым обрушился мощный ураган и снегопадФотоВидео

16:21

Цены на кофе "взлетели" до рекордного максимума: впереди дефицит напиткаВидео

16:17

Фитнес по дороге на работу: пассажирам киевского трамвая пришлось сталкивать с пути автоВидео

16:05

Достижения вместо "зрады": что показало послание Зеленского к парламентумнение

15:49

Злата Огневич выходит замуж и уже планирует обзавестись потомством

15:37

10 тысяч долларов до 18 лет: Гетманцев объяснил механизм работы экономического паспорта украинцаВидео

15:35

На Прикарпатье неадекват пробрался в квартиру пенсионерки и жестоко изнасиловал ееВидео

15:12

Магнитные бури в декабре 2021: график, когда будет тяжелее всегоВидео

15:05

В Кривом Роге родители подарили школе пистолетВидео

15:03

Юрий Горбунов рассказал, почему не станет участником шоу Танцы со звездамиВидео

14:33

Сбываются желания и сопутствует удача во всем: лучшие дни декабря 2021

14:27

Смотрели на дворец Путина и слушали Лободу: самые популярные видео 2021 года на YouTube в Украине

14:25

В Киеве участники Save ФОП зажгли файера и выдвинули ультиматумВидео

14:16

В Киеве откроют 14 новогодних локаций: где стоит побыватьВидео

14:11

Мишина проговорилась Дурневу, почему рассталась с Эллертом

14:08

В Одессе произошла утечка опасного химического вещества

13:58

Завалы снега, ледяные дожди и гололедица на дорогах: когда в Киев придет опасная погодаВидео

Реклама
13:51

Бывшая возлюбленная Илона Маска в одних колготках случайно обнажила грудь

13:47

Самый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минутыВидео

13:23

Лавров назвал "серьезным предостережением" заявление Лукашенко о ядерном оружииВидео

13:18

Водителю оторвало руку: под Днепром легковушка столкнулась с грузовиком

12:55

"Подсолнечное масло, сахарная свекла, гречка": в Украине прогнозируют высокие цены и дефицит продуктов

12:41

На АЗС рухнули цены на топливоВидео

12:38

Мальчик с ожогами сидел среди бутылок от водки: на Буковине мать "забыла" о сынеВидео

12:33

Нина Матвиенко жалеет, что выгнала мужа из дома после 50 лет брака: "Надо давать второй шанс"

12:26

Под Радой митингуют ФЛП: здание оцеплено полицией и НацгвардиейВидео

12:23

15-летний подросток открыл стрельбу в американской школе – есть погибшие

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять