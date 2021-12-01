Alyona Alyona показала, как в юности выглядела в купальнике

Артистка поделилась архивным кадром с отдыха.
Украинская реп-певица Alyona Alyona (Алена Савраненко) о своей личной жизни, в том числе и о романтических успехах, рассказывает многое.
В частности она не раз отмечала, как сильно на ее формирование как человека, личности, артистки, повлиял отец.
Недавно певица решила поделиться в социальных сетях рассуждениями о том, каким должен быть по ее мнению идеальный мужчина.
Начала она со своего подросткового фото, на котором изображена в тигровом закрытом купальнике вместе с папой, явно на отдыхе. Артистка отметила, что первые представления об идеальном мужчине были сформированы именно на образе отца.
"Когда была юной, мне всегда казалось, что идеал мужчины - это мужчина, похожий на папу. Такой же рост, телосложение, будет все решать и финансово помогать. Идеал сейчас - это неидеальный мужчина: свои мысли, свои интересы, смешной, отзывчивый, неважно, какая внешность, добрый, свой характер. ... Сейчас я очень рада, что в моей жизни есть другой мужчина, с которым мы живем во взаимоуважении, и дополняем друг друга. Живем так, что каждый из нас чувствует себя комфортно, а я чувствую себя любимой", - рассказала Alyona Alyona.
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