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Alyona Alyona разделась до белья, чтобы поддержать подростков

18 ноября 2021, 18:34

Артистка решилась на смелый поступок, чтобы обратить внимание на серьезную проблему.

Alyona Alyona показала фото в белье / instagram.com/alyona.alyona.official/

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поддержала подростков, которые пострадали от слива интимных фотографий.

На своей страничке в Instagram артистка опубликовала фото в нижнем белье и объяснила, почему в юности не стоит излишне доверять второй половинке.

"Два месяца назад услышала диалог двух учителей. Одна из них рассказывала, как наткнулась на интимное фото своей ученицы в FB-группе своего города. Сразу начала кампанию по спасению психики и чести ребенка – призвала учителей бросать жалобы на фотку и группу, и непосредственно уведомила родителей ребенка", - рассказала Alyona Alyona.

Удалось ли учителю спасти ситуацию, артистка не знает, но уверена, что это не первая и не последняя такая история.

Читайте такжеAlyona Alyona наконец-то показала бойфренда и рассказала о жизни с ним"Грустно, что часть современных подростков пытаются понравиться противоположному полу не мозгами, харизмой и поступками. Какое-то сексуализированное общество. Выходит, что есть девочки, которые верят, что их обнаженное фото может понравиться больше, чем смешные шутки и топовый аромат духов. Говорю про девочек, потому что большинство ситуаций именно с девочками, но парней тоже касается", - считает рэп-исполнительница.

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Артистка решилась на смелый поступок / instagram.com/alyona.alyona.official/

Артистка отметила, что на эту тему стоит говорить с подростками.

- Понятно, что причина – родительское "нет времени". Единицы учителей и школ освещают эту тему, чтобы обезопасить учеников, поэтому тут никакой проинформированности нет. Я понимаю, что у всех своя жизнь и свои жизненные ситуации, но хочу донести тинейджерам простую истину. В доверительных отношениях заниматься таким секстингом – замечательно. Только полноценное понимание "доверительных отношений" приходит с возрастом, после ожогов и опыта (удачного и неудачного). Но точно не в 10-11 классах. Подростки, смотрите глубже", - написала артистка.

Напоследок она предупредила подписчиков об опасностях, которыми может обернуться рассылка соблазнительных фото.

"На этапе обмена такими фотками вы можете столкнуться с чем угодно: риски, страхи, накручивания, комплексы, обман, шантаж и вероятность наткнуться на маньяка. Влюбляйте мозгами и талантами, это сексуальнее в 1000 раз", - артистка.

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Автор: Сергей Кущ
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