Альбина Джанабаева показала редкое фото первого сына от Валерия Меладзе

17-летний Константин совсем не похож на именитого отца.
Экс-ВИА Гра певица Альбина Джанабаева показала редкое фото со старшим сыном от Валерия Меладзе.
Милым кадром артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем у Джанабаевой на руках сидит ее первенец - 17-летний Константин. Молодой человек явно уже гораздо выше матери, и выглядит Меладзе-младший достаточно взрослым.
Несмотря на это под фото артистка написала просто: "Малыш мой ❤️".
Константин появился на свет в феврале 2004 года, когда Валерий Меладзе все еще состоял в браке со своей первой супругой Ириной. Вплоть до объявления о разводе свою причастность к первенцу Джанабаевой Меладзе скрывал.
Однако позже он все же заявил во всеуслышание о том, что является отцом Константина. После развода с Ириной, Меладзе женился на Джанабаевой. Сейчас пара воспитывает еще двоих общих детей: сына Луку (2014 г. р.) и дочь Агату (2021 г. р.).
Поклонников умилил чисто материнский взгляд Джанабаевой на своего первенца - несмотря на то, что 17-летний Константин очень высокий и сильно возмужал, для нее он по-прежнему - маленький сынишка:
"Какой большой у вас малыш! А прическа какая потрясная!!!"
"Ого)))Какие у вас красивые детки!"
"Ой такой взрослый Костя... и красивый как родители❤️"
"Какой Константин взрослый! И очень красивый".
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Ранее первая жена Валерия Меладзе Ирина рассказала, как потеряла первенца. Малыш прожил всего 10 дней.
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