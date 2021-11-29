Альбина Джанабаева показала редкое фото первого сына от Валерия Меладзе

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева официально вместе с 2014 года / instagram.com/albinadzhanabaeva

Экс-ВИА Гра певица Альбина Джанабаева показала редкое фото со старшим сыном от Валерия Меладзе.

Милым кадром артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем у Джанабаевой на руках сидит ее первенец - 17-летний Константин. Молодой человек явно уже гораздо выше матери, и выглядит Меладзе-младший достаточно взрослым.

Несмотря на это под фото артистка написала просто: "Малыш мой ❤️".

Константин появился на свет в феврале 2004 года, когда Валерий Меладзе все еще состоял в браке со своей первой супругой Ириной. Вплоть до объявления о разводе свою причастность к первенцу Джанабаевой Меладзе скрывал.

Однако позже он все же заявил во всеуслышание о том, что является отцом Константина. После развода с Ириной, Меладзе женился на Джанабаевой. Сейчас пара воспитывает еще двоих общих детей: сына Луку (2014 г. р.) и дочь Агату (2021 г. р.).

Реклама

Альбина Джанабаева со старшим сыном Константином / instagram.com/albinadzhanabaeva

Поклонников умилил чисто материнский взгляд Джанабаевой на своего первенца - несмотря на то, что 17-летний Константин очень высокий и сильно возмужал, для нее он по-прежнему - маленький сынишка:

"Какой большой у вас малыш! А прическа какая потрясная!!!"

"Ого)))Какие у вас красивые детки!"

"Ой такой взрослый Костя... и красивый как родители❤️"

"Какой Константин взрослый! И очень красивый".

Читайте такжеАлла Пугачева с кошкой на голове шокировала фанатов сходством с Сергеем Зверевым

Ранее первая жена Валерия Меладзе Ирина рассказала, как потеряла первенца. Малыш прожил всего 10 дней.

Другие интересные новости: