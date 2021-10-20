Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала о смерти сына: "Была уверена, что Бог поможет"

Их сын пробыл в реанимации 10 дней / spletnik.ru

Экс-супруга российского певца Валерия Меладзе откровенно рассказала о своем погибшем первенце, который родился в 1990 году.

Она призналась, что он прожил всего десять дней, врачам не удалось спасти мальчика. Справиться с такой утратой ей помогла вера, рассказала Ирина в интервью для YouTube-канала "Спас".

"Мне было на тот момент 24 года. Помню тогда малыш лежал 10 дней в реанимации, и я была уверена, что Бог поможет. Тогда у меня еще даже не проснулись материнские чувства и это были первые шаги", – рассказала Ирина.

Ирина Меладзе призналась, что сожалеет о том, что не успела покрестить малыша. В то время молодая избранница певца ещё не изучала вопросы веры.

Читайте такжеМолчала 18 лет: Полякова призналась, почему встала на сторону Лорак в скандале с Меладзе"Мне так горько, что он ушел некрещенным. Потом я начала читать много книг на эту тему и узнала, что в такие переломные моменты мать может сама крестить своего ребенка. Понятно, что мой сын не может быть в плохом месте, но так как он умер некрещенным, я не могу молиться за него в церкви", — откровенно поделилась Ирина.

Ирина и Валерий Меладзе прожили в браке почти 25 лет. В 2014 году стало известно, что супруги официально развелись. Причиной развода стал роман певца с участницей группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой.