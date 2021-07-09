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"Щиро дякую": Меладзе заговорил на украинском и взорвал Atlas Weekend

9 июля 2021, 12:11

Российский певец исполнил лучшие песни из своего репертуара: "Иностранец", "100 шагов назад", "Красиво", "Сэра", "Самба белого мотылька" и другие.

Меладзе
Меладзе на Atlas Weekend / instagram.com/atlasweekend

Состоялся четвертый день музыкального фестиваля Atlas Weekend – одного из крупнейших музыкальных фестивалей Украины. И на нем выступил самый противоречивый участник Валерий Меладзе.

Несмотря на то, что украинцы начали нещадно критиковать фестиваль за приглашение российского певца, а Украинский Хельсинский союз по правам человека вообще выступил против участия Меладзе в фестивале, тем не менее его выступление прошло на "ура".

На концерте российского певца яблоку негде было упасть, присутствующие в унисон с ним пели его легендарные хиты "Иностранец", "100 шагов назад", "Красиво", "Сэра", "Самба белого мотылька" и другие. В конце выступления музыкант поблагодарил публику за теплый прием и весьма неожиданно перешел на украинский язык.

"Щиро дякую! Спасибо огромное! Спасибо от всей души. Это просто какая-то фантастика, столько прекрасных, красивых зрителей. Желаем крепчайшего здоровья вам и вашим близким. Желаем удачи, мира, любви и всего самого-самого хорошего и доброго, друзья. Светлого будущего. Чтобы мы с вами еще не раз встретились. Спасибо", – сказал певец со сцены.

Аншлаг Меладзе

Отметим, что накануне Atlas Weekend между певцом Валерием Меладзе и певицей Олей Поляковой разгорелась ссора. Комментируя секс-скандал вокруг своего брата Константина Меладзе, Валерий назвал Полякову фриком.

Ранее Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интим наряду с продвижением в карьере. По ее словам, когда он получил отказ, то запретил всем своим знакомым общаться с певицей.

Валерий Меладзе
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