Организаторы Atlas Weekend ответили на скандал с участием Меладзе в фестивале

Валерий Меладзе / instagram.com/meladzevalerian

Российский певец Валерий Меладзе не выступал в оккупированном Россией Крыму, и не получал запрет на въезд в Украину, но организаторам Atlas Weekend 2021 полетели критика и упреки за то, что его пригласили на фестиваль.

Валерий Меладзе должен был выступать 8 июля, но в комментариях всоцсетях фестиваля пользователи начали резко высказываться, и ядовито предлагать позвать в Украину еще и запрещенных исполнителей.

Как сообщил 24 канал, который отправил запрос к организаторам Atlas Weekend, Меладзе пригласили по просьбе украинцев.

"Мы получили немало сообщений с просьбами пригласить именно этого артиста на фестиваль. Кроме того, Валерий Меладзе – популярный в Украине исполнитель. Он регулярно выступает со своими концертами в украинских городах. Выступления Валерия Меладзе собирают огромные залы, а билеты полностью раскупают задолго до дат концертов", - говорится в их ответе.Читайте такжеНа Atlas Weekend 2021 изменили состав участников

Валерий Меладзе / instagram.com/atlasweekend/

Они подчеркнули, что не приглашают на фестиваль тех, кто высказывался негативно об Украине или ездил в окуупированный Крым, или выступал в "ЛНР" и "ДНР".

Как известно, Валерий Меладзе сравнил нападение на Донбасс с Грузией 2008, но никогда не называл Россию агрессором.

В комментариях российским СМИ он объяснил, что не ездит в Крым с концертами с 2014 года, потому что это нарушение законов в Украине, и он попал бы в "черный список".

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