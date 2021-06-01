Верка Сердючка и Тина Кароль стали хедлайнерами Atlas Weekend

Верка Сердючка выступит на Atlas Weekend / УНИАН

Организаторы Atlas Weekend постепенно открывают имена хедлайнеров гибридного фестиваля, который пройдет летом 2021. Все западные исполнители отказались ехать в Украину, и выступать будут украинские и русские артисты.

Легендарная артистка Верка Сердючка станет хедлайнером одного из дней фестиваля.

Информация появилась на всех официальных страницах события в соцсетях. Выступление Верки Сердючки состоится 8 июля.

"Феерическое возвращение легенды, с которой начинался Atlas Weekend в 2017 году! Уже в этом году она устроит нам еще неистовее выступление и подарит невероятные эмоции на Main Stage 8 июля", — говорится в сообщении.Читайте такжеНа Atlas Weekend 2021 изменили состав участников

Atlas Weekend 2021 - Верка Сердючка / instagram.com/atlasweekend/

Народная артистка Украины Тина Кароль также выступит на сцене фестиваля, и она будет хедлайнером сразу двух дней.

"В этом году Тина устроит на фестивале настоящий двухдневный скандал. Певица готовит эксклюзивное cyber show именно для посетителей Atlas Weekend. На одной сцене с украинской поп-дивой заиграет барабанщик Джастина Бибера Devon Taylor, а услышать и увидеть это ты сможешь уже этим летом! Чтобы избежать большой толпы в первый день и выдержать карантин требования по количеству посетителей, в этом году будет два бесплатных дня с идентичным лайнапом", - говорится в сообщении.

Atlas Weekend 2021 - Тина Кароль / instagram.com/atlasweekend/

Организаторы обещают организовать специальную онлайн-регистрацию, чтобы избежать толчеи а также соблюсти все меры безопасности от коронавируса.

Напомним, Atlas Weekend 2021 будет проходит с 5 по 11 июля на ВДНХ в Киеве. Концерты пройдут без западных артистов.