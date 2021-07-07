"Это просто оливье из суперпрофессионалов": MOZGI взорвали мозг планами после Atlas Weekend

Mozgi два дня "качали" фестиваль Atlas Weekend и запремьерили новый сингл из альбома KYIVSTYLE. Группа эксклюзивно поделилась впечатлениями после концерта и рассекретила планы.
Группа MOZGI дважды собрапа полное поле фанатов на фестивале Atlas Weekend 5 и 6 июля. Причем оба дня артисты придумывали разные репертуары и перфоменсы.
Так вечером 6 июля к ним на сцену прорвалась Надя Дорофеева, а MOZGI запремьерили песню sirena из крайнего альбома.
Эксклюзивно для Главреда музыканты поделились впечатлениями после яркого выступления и ошарашили обещанием новых альбомов и песен, а главное - большого сольного концерта в Киеве.
Потап, Позитив, Дядя Вадя приглашают всех на свой концерт 19 сентября на ЮБК, где будет еще больше сюрпризов.
Какие эмоции на Atlas Weekend после долгого перерыва с концертами и локдауна? 5 числа было 133 тысячи человек, а 6 может и больше вопреки дождю. Вы бы спели в дождь, или нет?
- Нас переполняют самые приятные эмоции, потому что наконец-то вернулись фестивальные выступления. Группа MOZGI просто рождена для таких масштабов: чем больше тысяч человек, тем мы больше разрываем. Чем фестивальнее погода, а дождь – самая фестивальная погода, тем сильнее дух единения артистов и зрителей. Нас никогда ничего не останавливает, мы готовы выступать в любую погоду, лишь бы была такая отдача и обмен энергией, как на Atlas Weekend.Читайте такжеПотап рассекретил планы на карьеру Нади Дорофеевой
Как вы выбирали песни для выступления на оба дня?
- Мы разбили программу на две части, подготовили два совершенно разных треклиста, потому первый день был непохож на второй. За 25-минутную программу постарались удовлетворить всех: спели лучшие, проверенные временем, хиты и запремьерили трек sirena из нового альбома KYIVSTYLE. Оба раза на сцене были разные, но одинаково крутые группы MOZGI.
Может, этот фестиваль вдохновил вас на что-то новое для MOZGI?
- Да, фестиваль вдохновил нас на то, чтобы двигаться дальше и вывести группу на международный фестивальный уровень. Мы понимаем, что MOZGI – самая мощная группа Украины, никто не качает публику так, как делаем это мы. Это просто all stars на сцене, оливье из суперпрофессионалов…Пора делать MOZGI всемирным достоянием.
Кто из родных и близких приезжал поддержать выступления на Atlas?
- Было много молодых музыкантов, с которыми мы работаем, издалека приехали друзья и знакомые. Они вообще делают все возможное, чтобы не пропускать наши выступления на Atlas Weekend
Поцелуй Потапа и Позитива вечером 6 июля - это была часть шоу, или спонтанное решение?
Потап: Это была дань всемирному дню поцелуев
Какие планы для группы MOZGI на ближайшее будущее?
- Группа MOZGI точно выдаст несколько новых альбомов и будет удивлять. Хотим сделать в Украине что-то невероятное и большое, что до нас никто не делал. А фестивальную атмосферу продлим как можно дольше – встретимся на нашем open-air сольника 19 сентября на ЮБК.
Напомним, MOZGI на сцене с 2014 года - с дебютным клипом Аябо. Они поют на английском, украинском, русском и испанском языке. У них в копилке более 40 песен, несколько альбомов, ежегодные номинации на престижные музкальные премии и две победы на M1 Music Awards.
Группа принципиально выступает в черном, но на фестивале они надевали дополнительные цветные футболки для песен.
Галаджий Александр для Главреда