"Это просто оливье из суперпрофессионалов": MOZGI взорвали мозг планами после Atlas Weekend

MOZGI - про концерт, планы и Atlas Weekend / Пресс-служба

Группа MOZGI дважды собрапа полное поле фанатов на фестивале Atlas Weekend 5 и 6 июля. Причем оба дня артисты придумывали разные репертуары и перфоменсы.

Так вечером 6 июля к ним на сцену прорвалась Надя Дорофеева, а MOZGI запремьерили песню sirena из крайнего альбома.

Эксклюзивно для Главреда музыканты поделились впечатлениями после яркого выступления и ошарашили обещанием новых альбомов и песен, а главное - большого сольного концерта в Киеве.

Потап, Позитив, Дядя Вадя приглашают всех на свой концерт 19 сентября на ЮБК, где будет еще больше сюрпризов.

Какие эмоции на Atlas Weekend после долгого перерыва с концертами и локдауна? 5 числа было 133 тысячи человек, а 6 может и больше вопреки дождю. Вы бы спели в дождь, или нет?

Реклама

- Нас переполняют самые приятные эмоции, потому что наконец-то вернулись фестивальные выступления. Группа MOZGI просто рождена для таких масштабов: чем больше тысяч человек, тем мы больше разрываем. Чем фестивальнее погода, а дождь – самая фестивальная погода, тем сильнее дух единения артистов и зрителей. Нас никогда ничего не останавливает, мы готовы выступать в любую погоду, лишь бы была такая отдача и обмен энергией, как на Atlas Weekend.Читайте такжеПотап рассекретил планы на карьеру Нади Дорофеевой

MOZGI запремьерили песню sirena / Пресс-служба

Как вы выбирали песни для выступления на оба дня?

- Мы разбили программу на две части, подготовили два совершенно разных треклиста, потому первый день был непохож на второй. За 25-минутную программу постарались удовлетворить всех: спели лучшие, проверенные временем, хиты и запремьерили трек sirena из нового альбома KYIVSTYLE. Оба раза на сцене были разные, но одинаково крутые группы MOZGI.

Может, этот фестиваль вдохновил вас на что-то новое для MOZGI?

- Да, фестиваль вдохновил нас на то, чтобы двигаться дальше и вывести группу на международный фестивальный уровень. Мы понимаем, что MOZGI – самая мощная группа Украины, никто не качает публику так, как делаем это мы. Это просто all stars на сцене, оливье из суперпрофессионалов…Пора делать MOZGI всемирным достоянием.

MOZGI собирают концерт на ЮКБ / Пресс-служба

Кто из родных и близких приезжал поддержать выступления на Atlas?

- Было много молодых музыкантов, с которыми мы работаем, издалека приехали друзья и знакомые. Они вообще делают все возможное, чтобы не пропускать наши выступления на Atlas Weekend

Поцелуй Потапа и Позитива вечером 6 июля - это была часть шоу, или спонтанное решение?

Потап: Это была дань всемирному дню поцелуев

Какие планы для группы MOZGI на ближайшее будущее?

- Группа MOZGI точно выдаст несколько новых альбомов и будет удивлять. Хотим сделать в Украине что-то невероятное и большое, что до нас никто не делал. А фестивальную атмосферу продлим как можно дольше – встретимся на нашем open-air сольника 19 сентября на ЮБК.

Напомним, MOZGI на сцене с 2014 года - с дебютным клипом Аябо. Они поют на английском, украинском, русском и испанском языке. У них в копилке более 40 песен, несколько альбомов, ежегодные номинации на престижные музкальные премии и две победы на M1 Music Awards.

Группа принципиально выступает в черном, но на фестивале они надевали дополнительные цветные футболки для песен.

Галаджий Александр для Главреда