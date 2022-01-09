Скандального российского блогера Даню Милохина не пустили в Украину

Даня Милохин / instagram.com/danya_milokhin

Скандального российского блогера и тиктокера, 19-летнего Даню Милохина не пустили в Украину.

В Instagram Милохин заявил, что его с друзьями несколько часов продержали в аэропорту после прилета. А потом - развернули обратно.

Судя по сообщениям блогера, в Киев он прилетел около четырех утра 9 января.

Спустя несколько часов ожидания в аэропорту было принято решение: не разрешать Милохину въезд в Украину.

"Чуваки, меня не впустили. Я - враг. Нас обратно развернули", - говорит Милохин после шести часов ожидания.

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Данила Милохин - российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Милохин воспитывался в детском доме. После школы пошел в училище. Стал популярным благодаря соцсетям. Недавно записал вторую песню с российским певцом Николаем Басковым.

Даня Милохин на пути в Киев

Напомним, служба безопасности запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову в Украину. Теперь он не сможет посещать Украину три года.

23 июня Минкультуры внесло Киркорова в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Певцу запрета въезд на территорию Украины. Сообщалось, что профильное министерство сделало это по рекомендациям Службы безопасности Украины.

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