В СБУ объяснили, почему не пустили в Украину скандального блогера Даню Милохина

Даня Милохин / instagram.com/danya_milokhin

В Службе безопасности Украины назвали причину отказа во въезде 19-летнему российскому блогеру Дане Милохину.

По словам представителей СБУ, 20-летний парень не мог объяснить цель своей поездки.

"Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и сообщал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении", - сообщили в СБУ, передает Украинская правда.

К слову, пользователи Сети считали, что он летом ездил в оккупированный Крым.

Даню Милохина не пустили в Украину - что известно

9 января скандального российского блогера и тиктокера Даню Милохина не пустили в Украину.

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В Instagram Милохин заявил, что его с друзьями несколько часов продержали в аэропорту после прилета. А потом - развернули обратно. Судя по сообщениям блогера, в Киев он прилетел около четырех утра 9 января.

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Спустя несколько часов ожидания в аэропорту было принято решение: не разрешать Милохину въезд в Украину.

Даня Милохин - что о нем известно

Данила Милохин - российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Милохин воспитывался в детском доме. После школы пошел в училище. Стал популярным благодаря соцсетям. Недавно записал вторую песню с российским певцом Николаем Басковым.

Напомним, служба безопасности запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову в Украину. Теперь он не сможет посещать Украину три года.

23 июня Минкультуры внесло Киркорова в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Певцу запрета въезд на территорию Украины. Сообщалось, что профильное министерство сделало это по рекомендациям Службы безопасности Украины.

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