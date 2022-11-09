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Дочь путиниста Машкова зачитала письма из украинского Донбасса и призвала псевдопатриотов к ответу

9 ноября 2022, 19:20

Мария Машкова напомнила, что расплата РФ за совершенные преступления над украинским народом неизбежно наступит.

Мария Машкова
Мария Машкова ответила на главный пропагандистский вопрос про "8 лет" / instagram.com/masha_mashkova_official

Российская актриса Мария Машкова из-за полномасштабной войны в Украине потеряла отца. Владимир Машков, известный, и некогда популярный в нашей стране артист, горячо поддержал варварскую политику страны-террориста и империалистические замашки ее президента. Маша же - открыто выразила антивоенную позицию и поддерживает украинский народ.

На этой почве родные люди прекратили общение, и уже почти 9 месяцев актриса живет с осознанием того, что при живом родителе она осталась безотцовщиной. И она знает, кого в этом винить - власти РФ и извращенную рашистскую пропаганду, которая превратила россиян в стадо.

На своей странице в Instagram Машкова часто пишет антивоенные посты и выражает слова утешения и поддержки украинцам. На сей раз она напомнила псевдопатриотам, которые одобряют геноцид украинского народа, что им однажды придется отвечать за свои преступления против человечества.

В качестве примера она зачитала несколько писем от жителей Донбасса, которые безоговорочно опровергают один из главных пропагандистских нарративов про "8 лет дамбили бамбасс". Люди делились своими историями о том, как РФ уже дважды украла у них дом в стране, которая героически отстаивает каждый сантиметр своей земли, в Украине.

"Перед тем, как продолжить писать проклятия, прошу вас, дорогие патриоты, послушать письма людей, которые знают ответ на ваш любимый вопрос: где вы были 8 лет? Когда немецкий народ после поражения во Второй Мировой Войне стали водить за ручки по концентрационным лагерям, показывая преступления фашистского режима, любительницы Гитлера все повторяли: "Ой! Ну вы даете, американцы! Это вы для нас только построили этот Халивуд или еще кого приведете?" Нам тоже придется все это пройти. И сколько бы лет для этого не потребовалось, осознать свои преступления время придет. Давайте начинать. Пора. Я в нас верю. Обнимаю каждую сопротивляющуюся. Понимаю. Больно. Но это мы", - пишет Мария.

Ранее легендарный украинский режиссер клипов и продюсер Алан Бадоев жестко отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили к пресловутому "Дню народного единства" в стране-агрессоре, России.

Катя Осадчая в свою очередь поделилась размышлениями о том, как война меняет украинцев - как точно подметила ведущая, "мы первая нация, переживающая ужас войны в прямом эфире".

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