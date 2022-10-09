"Украина победит. Мы проиграем": дочь путиниста Машкова рассказала, за что благодарна украинцам

Мария Машкова рассказала о победе Украины и поражении РФ / instagram.com/masha_mashkova_official

Российская актриса Мария Машкова с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждает военную политику Кремля, и всех, включая ее отца, заядлого путиниста Владимира Машкова, кто ее поддерживает.

Она не без сожаления оборвала все связи с родителем-рашистом, но стойко придерживается мнения о том, что Россия обречена на поражение, а Украина выстоит. Подобные антивоенные высказывания артистка время от времени публикует на своей странице в Instagram.

Так недавно она поблагодарила украинцев за то, что они принимают ее помощь, ее лепту в информационную войну против роспропаганды. "Я столько раз с начала февраля старалась объяснить русским женщинам, вступая с ними в комментариях в диалог, что эта страшная война, которую мы начали, очень плохо для нас, русских, закончится… и ни разу публично не сказала, как я благодарна каждой украинке и украинцу, которые пишут, что мое слово им важно… что вы меня ждете в гости в своей стране, когда вы победите (а вы обязательно победите, и я непременно приеду)", - пишет Машкова.

Актриса старается сохранять оптимизм, ведь убеждена, что правда на нашей стороне, победа Украины - неизбежна. Она лишь выражает надежду, что россияне смогут со временем сделать правильные выводы, покаяться и научиться быть адекватными людьми.

"Украина победит. Мы проиграем. Но именно это поражение даст нам шанс заново превратиться в людей. Мы постараемся. Очень. Я верю в нас", - говорит Мария.

Ранее российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.

В то же время киевлянка-предательница Наташа Королева оправдалась за мужа-рашиста Тарзана, и объяснила, почему он, как офицер, первым не пошел на фронт.

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