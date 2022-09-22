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"Остановите свой кошмар": дочь "путиниста" Машкова высказалась о мобилизации и рассказала, как избежать призыва

22 сентября 2022, 15:25

Мария Машкова категорически не поддерживает войну и призывает женщин "быть сильными" и бороться.

Мария Машкова
Мария Машкова / instagram.com/masha_mashkova_official

Дочь "путиниста" и российского актера Владимира Машкова Мария, которая открыто поддерживает Украину в ее отчаянной борьбе против террористической России, высказалась по поводу мобилизации. Актриса не призывает выходить россиян на улице, потому что "ее там не будет". Однако, она дает полезную информацию о том, как избежать призыва в армию и убийств украинских граждан.

После 24 февраля мне часто снятся кошмары. Они повторяются. Есть один, из-за которого я всегда просыпалась и больше не могла уснуть. Это был сон, где мои младшие братья стреляют в моих друзей в Украине", - пишет Машкова.

Она также обращается к женщинам России. "Вы-сильные. Вы-смелые. Всегда такими были, во всяком случае. Во Вторую Мировую мы защищали свою Землю. Сейчас нам предлагается потерять мужей, братьев, отцов, детей, друзей на чужой. Защищая людей Донбасса (под моими постами тысячи комментариев именно от этих людей с просьбой пойти к чертовой матери со своей защитой и, если бы мы не пришли в 2014 году, войны бы не было)", - добавляет она.

Машкова пишет, что ее кошмар прекратился.

"Мои братья не будут участвовать в этой страшной войне. Мои братья со мной. Остановите свой кошмар. На улицы выходить не призываю ибо я в другой стране и меня там не будет. Но вообще выбора все меньше. И его придётся совершить каждому. Либо его совершат за вас. Что тоже выбор", - подытожила она.

Напомним, ранее

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