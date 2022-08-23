Нас больше, не молчите: Машкова обратилась ко всем дочерям

Мария Машкова / instagram.com/masha_mashkova_official

Российская актриса и дочь актера-путиниста Маша Машкова, которая живет в США, прокомментировала поступок дочери члена Совета федерации от Ханты-Мансийского автономного округа Югры Эдуарда Исакова. 25-летняя Диана Исакова заявила, что не поддерживает путинский режим и выступает против агрессии РФ.

Маша Машкова, которая открыто осуждает войну в Украине и нападение России, на своей странице в Instagram, призвала дочерей российских знаменитостей не молчать о войне в Украине.

"Когда я принимала решение говорить или нет с Дудем, моим главным аргументом было то, что могут появиться такие, как дочь сенатора Эдуарда Исакова – Диана, которые смогут сохранить уважение к родителю, сказать, что любят отца, но не поддерживают войну. Из-за меня такой дочери не появилось. Но она появилась из-за себя. Дочери! Нас больше. Не молчите. Это не так страшно, как кажется со стороны", - заявила она.

Напомним, ранее Мария Машкова опубликовала пост в Instagram, в котором в очередной раз высказалась против войны в Украине.

Актриса, которая живет в Америке, активно публикует в своем Instagram громкие посты, в которых высказывает свое мнение относительно войны России и Украины.

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