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"Идите... со своей войной": Мария Машкова публично послала своего отца подальше

5 августа 2022, 12:36

Актриса сильно поддерживает Украину и переживает из-за нападения России.

Мария Машкова
Мария Машкова / instagram.com/masha_mashkova_official

Мария Машкова, российская актриса и дочь путинского прихвостня Владимира Машкова, которая поддерживает Украину и горячу осуждает нападение России, высказалась по поводу своего отца.

Актриса, которая живет в Америке, активно публикует в своем Instagram громкие посты, в которых высказывает свое мнение относительно войны России и Украины. А на этот раз и вовсе послала отца на четыре буквы.

"Идите в ж…, cо своей войной, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает", — написала актриса. Она также опубликовала новый клип группы ДДТ "Не с вами".

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Напомним, ранее в Брюсселе опубликовали седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков. Их фамилии значатся в списках на сайте Официального журнала ЕС.

Теперь к Машкову с Безруковым, как и к другим артистам-путинистам, которые попали под санкции, применят запрет на поездки и замораживание активов в странах ЕС.

Владимир Машков
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