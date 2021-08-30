Kazka выпустила клип Цілувати тебе на саундтрек сериала Моя улюблена Страшко

Kazka / кадр из клипа

Участница шоу Танці з зірками 2021 Александра Зарицкая вместе со своей группой Kazka выпустила клип на одну из своих последних песен.

Александра Зарицкая в ярко-красном наряде, который эффектно развевается на ветру, спела для клипа на заглавную песню украинской версии сериала про буллинг на работе.

Клип на саундтрек сериала Моя улюблена Страшко вышел в день с премьерой сериала, но перед выходом первой серии.

"Когда мы начали работу над главной песней сериала, у нашей команды родилось две композиции, которые вышли удивительно красивыми и транслировали эмоции главной героини. До какого-то момента мы не могли выбрать тот единственный трек, поэтому вместе с продюсерами сериала решили оставить оба. Если первая песня, "Красива серцем", о силе внутри каждого из нас, то "Цілувати тебе" — история об уязвимом, но одновременно и самом сильном чувстве — любви. Любви к людям, окружающему миру и любимому человеку", — поделилась Александра Зарицкая.

В клипе чередуются моменты с пением группы на крыше небоскреба в Киеве и кадры из предстоящего сериала, который выходит на 1+1.

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1 серия Моя улюблена Страшко выходит 30 августа в 20-45 на телеканале 1+1.

Группа Kazka впервые презентовала саундтрек к сериалу Моя улюблена Страшко на 1+1 в начале июня 2021.