"Как на Титанике": Дмитрий Комаров показал всю роскошь VIP-вагона от Укрзализныци

По словам путешественника, он давно мечтал о такой поездке.
Знаменитый путешественник Дмитрий Комаров поделился с подписчиками серией снимков, которые поражали своим шиком. И эта роскошь – не интерьер какого-то дворца или замка, а всего лишь украинский вагон премиум-класса
Первый выпуск нового сезона проекта "Мандруй Україною" начнется с путешествия в Одессу. Во время съемок Комаров рассказал, что ему выпал шанс познакомиться с люкс-поездом в стиле легендарного "Восточного экспресса". Как он выглядит, смотрите фото далее.
Сразу же в глаза бросается несколько "комнат" – столовая с ресторанной сервировкой, велюровыми стульями и плазменным телевизором, спальня с огромной кроватью и санузел, похожий на "произведение искусства". По мнению путешественника, это передвижной пятизвездочный отель.
"Да, в этих вагонах слишком много „"олота" и стиль специфический. Я бы назвал это поездом-музеем. Но это невероятно интересно. Один санузел – уже произведение искусства", – поделился впечатлениями знаменитый путешественник.
Для путешествия класса люкс журналист выбрал соответствующий наряд. Вместо привычных джинсов и футболки он надел классические брюки, белую рубашку, подтяжки и бабочку. По его словам, он впервые путешествует по дресс-коду black tie.
К слову, немало звезд жаловалось на условия в поездах Укрзализныци:
Народная артистка Украины Ольга Сумская была шокирована условиями в украинских поездах и пожаловалась на Укрзализныцю. Все потому, что ей не повезло добираться в Киев из Кременчуга в период рекордной жары, а в купейном вагоне не было кондиционера.
Затем жалобы посыпались от певицы TAYANNA. Она была в ярости из-за грязи, тараканов, жуков и плесени.
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