"Это ад и ужас": разъяренная Ольга Сумская пожаловалась на Укрзализныцю

Сумская пожаловалась на плохие условия в поездах / Instagram

Народная артистка Украины Ольга Сумская шокирована условиями в украинских поездах и пожаловалась на Укрзализныцю.

Актриса направлялась поездом 791 с гастролей с Кременчуга до Киева. Впрочем, как только 54-летняя звезда зашла в свое купе — поняла, что ее ждет адская ночка, поскольку было очень жарко. На странице в Facebook знаменитость записала видеообращение, где и сообщила об инциденте.

"Кременчуг нас сегодня очень тепло принимал, чего не скажешь о поезде, в который я только села. Не было СВ, следовательно, я еду в вагоне-купе, где нет, внимание, кондиционирования. Даже в билете написано "без кондиционирования", я просто не посмотрела. Вы себе можете такое представить? Я не знаю, как я буду спать, это просто ужас. Если я закрою дверь — это будет ад. Я не буду спать до 5 утра. Как такое может быть в 21 веке?", — сообщила звезда.

Также Сумская обратилась к представителям Укрзализныци с предложением или избавиться от таких поездов, или установить кондиционеры.

Чтобы спастись от жары, Ольга несколько раз за ночь обливалась водой.

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Со своей стороны, представитель предприятия отреагировал на гневный пост в комментариях и попросил актрису предоставить ее контактный номер, чтобы рассмотреть вопрос.

Напомним, ранее в поезде Львов-Мариуполь пассажиров залило дождем. Ливень постиг поезд в окресностях Днепра и пробрался прямо в вагон. Вода затекла и в личные вещи, и опасно накапливалась рядом с электрикой. На полу вагона и пассажирских местах мгновенно образовались лужи.

Добавим, в Запорожье хулиганы бросили камень в электровоз. В связи с этим сильно пострадал машинист и удивительным образом смог благополучно доехать до станции. Медики диагностировали у мужчины контузию левого глаза и частичную потерю зрения. Выновных разыскивает полиция.