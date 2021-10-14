Ламы, магия и охотники за головами: Дмитрий Комаров раскрыл, куда поедет Мир наизнанку в 13 сезоне

Мир наизнанку едет в Эквадор / instagram.com/komarovmir

Пока в эфир выходят выпуски тревел-шоу Мир наизнанку, посвященные Пакистану, команда Дмитрия Комарова уже отправилась на съемки нового сезона. Журналист рассказал подписчикам, куда занесло съемочную группу на этот раз.

В своем блоге Дмитрий Комаров анонсировал выход 13 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Он будет посвящен Эквадору – стране на экваторе.

Новый сезон Мира наизнанку обещает быть насыщенным. В Эквадоре проживают племена, которые ни разу не контактировали с цивилизованным миром. Они воспринимают всех чужаков людоедами и стремятся убить их как можно быстрее с помощью копий и яда кураре.

Все это – не страшные сказки, а реальность, которую покажет Дмитрий Комаров и Мир наизнанку в 13 сезоне. Но и это далеко не все.

"Анды, вулканы, джунгли, ритуалы индейцев - тут удивляет все. Друзья, это настоящий мир наизнанку: охотники за головами, горные восхождения, гонки на ламах, магия, экстрим, мистика, ужасная еда и конечно же маленькие чудеса от Мира наизнанку", - такой интригующий анонс дает грядущему тревел-шоу Дмитрий Комаров.

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Дмитрий Комаров с членами эквадорского племени / instagram.com/komarovmir

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В Пакистане Комарову удалось проникнуть в опасную и закрытую для СМИ зону. Сможет ли журналист повторить этот подвиг с дикими племенами Эквадора? 13 сезон программы Мир наизнанку очень скоро даст ответ на этот вопрос.

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