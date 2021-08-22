Tayanna шокировала украинцев ужасными условиями проезда в украинском поезде

Tayanna / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Певица Tayanna принимала участие в Черноморских играх 2021 в Скадовске, и ехала на следующее выступление со своей командой на поезде. Когда певица зашла в вагон, у Татьяны случился шок.

Tayanna прямо из тамбура начала снимать в сториз для Instagram, в каком ужасном состоянии поезд, за цены на который на данный момент приравниваются местами к цене полета в страны Балтии на самолете.

"Я реально попала в 80-е годы, когда мне было буквально пара лет, и я ездила на Черноморские игры именно на таких поездах", - говорит она.

Они с командой по этому поводу вспомнили песенку про "голубой вагон" еще с тех же советских времен.

"Просто, Боженька, спасибо тебе за это купе, спасибо! Тут картины, тараканы, жуки, плесень, пыль - тут все! А что это за люк?!", - добавила она, показывая на видео купе, в котором им с командой нужно было ехать.

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Ее помощники за спиной не менее эмоционально прокомментировали условия проезда в поезде Укрзализныци, а кто-то в конце отметил, что это еще нормально.

Напомним, что в конце июня 2021 Ольга Сумская в украинском поезде едва выдержала ночь поездки. Сумская была вынуждена ехать на поезде из Кременчуга, и в почти 40-градусную жару в нем не работали кондиционеры - их, фактически не было в вагоне. Певица обливалась водой, чтобы как-то спаситись от жары, а на через пару дней в прямом эфире с 1+1 поинтересовалась у чиновников Укрзализныци такой плачевной ситуацией с поездами.

Как ранее сообщали в пресс-службе, Укрзализныця в марте 2021 пообещала поднимать цены на билеты на 2% каждый месяц, так, чтобы до конца года они выросли на 22%.

Ранее сообщалось, что член набсовета Укрзализныци получил 332 тыс. гривен зарплаты и купил автомобиль за 1,2 млн гривен в июле.