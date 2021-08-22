УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Tayanna шокировала украинцев ужасными условиями проезда в украинском поезде

22 августа 2021, 16:12

Украинская певица Tayanna показала купе с тараканами и неприглядным интерьером в "новых" поездах Укрзализныци.

Tayanna
Tayanna / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Певица Tayanna принимала участие в Черноморских играх 2021 в Скадовске, и ехала на следующее выступление со своей командой на поезде. Когда певица зашла в вагон, у Татьяны случился шок.

Tayanna прямо из тамбура начала снимать в сториз для Instagram, в каком ужасном состоянии поезд, за цены на который на данный момент приравниваются местами к цене полета в страны Балтии на самолете.

"Я реально попала в 80-е годы, когда мне было буквально пара лет, и я ездила на Черноморские игры именно на таких поездах", - говорит она.

Они с командой по этому поводу вспомнили песенку про "голубой вагон" еще с тех же советских времен.

"Просто, Боженька, спасибо тебе за это купе, спасибо! Тут картины, тараканы, жуки, плесень, пыль - тут все! А что это за люк?!", - добавила она, показывая на видео купе, в котором им с командой нужно было ехать.

Реклама

Ее помощники за спиной не менее эмоционально прокомментировали условия проезда в поезде Укрзализныци, а кто-то в конце отметил, что это еще нормально.

Напомним, что в конце июня 2021 Ольга Сумская в украинском поезде едва выдержала ночь поездки. Сумская была вынуждена ехать на поезде из Кременчуга, и в почти 40-градусную жару в нем не работали кондиционеры - их, фактически не было в вагоне. Певица обливалась водой, чтобы как-то спаситись от жары, а на через пару дней в прямом эфире с 1+1 поинтересовалась у чиновников Укрзализныци такой плачевной ситуацией с поездами.

Как ранее сообщали в пресс-службе, Укрзализныця в марте 2021 пообещала поднимать цены на билеты на 2% каждый месяц, так, чтобы до конца года они выросли на 22%.

Ранее сообщалось, что член набсовета Укрзализныци получил 332 тыс. гривен зарплаты и купил автомобиль за 1,2 млн гривен в июле.

viber
Татьяна Решетняк Tayanna новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Tayanna шокировала украинцев ужасными условиями проезда в украинском поезде». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Полнолуние в августе 2021: когда, что можно и нельзя делатьПолнолуние в августе 2021: когда, что можно и нельзя делать Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: лживые обещания, гнев или искушенияГороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: лживые обещания, гнев или искушения Приметы на 19 августа: что нельзя делать на Яблочный Спас 2021Приметы на 19 августа: что нельзя делать на Яблочный Спас 2021 Почему людей неудержимо тянет пьянствовать - ответ ученыхПочему людей неудержимо тянет пьянствовать - ответ ученых Труба Украины – цена вторжения РФ: у Зеленского потребуют от ФРГ миллиардных компенсаций из-за СП-2Труба Украины – цена вторжения РФ: у Зеленского потребуют от ФРГ миллиардных компенсаций из-за СП-2

Последние новости

16:55

"Моя Україно прекрасна": подборка самых красивых мест в Украине ко Дню Независимости

16:51

Названо самое опасное печенье, которое продают в украинских супермаркетах Видео

16:24

Резкий скачок заболеваемости и смертей: эксперт назвал сроки новой волны COVID-19

16:12

Tayanna шокировала украинцев ужасными условиями проезда в украинском поезде Видео

16:00

Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: клевета, любовь с первого взгляда или конфликты Видео

Реклама
15:54

Умер знаменитый актер и самый высокий человек в мире украинского происхождения Игорь Вовковинский Видео

15:30

Настя Ивлеева официально подтвердила развод с Элджеем

15:08

Давление на Москву и новые санкции против РФ: ключевые тезисы с брифинга Меркель и Зеленского Видео

14:58

Эксперты рассказали, почему власти Украины не удержат низкий тариф на электричество

14:54

"Угроза для всей Европы": Меркель и Зеленский пригрозили РФ из-за Северного потока-2 Видео

14:45

Парад ко Дню Независимости Украины: где и когда смотреть онлайн-трансляцию Видео

14:34

Крепостная 3 сезон - трейлер раскрыл историю в стиле легендарной Анжелики Видео

14:24

Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня Видео

14:18

Главком ВСУ призвал готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий

13:32

Королева Елизавета II накажет Меган Маркл и принца Гарри за опороченную семью

13:25

Меркель прибыла в Украину и отправилась на переговоры с Зеленским Видео

12:57

"Звезда во лбу, вместо извилин": в герое памятника копам в Киеве узнали генерала полиции

12:38

Объявили всех победителей Одесского кинофестиваля 2021 Видео

12:30

На Днепропетровщине парашютисты станцевали гопак на высоте в 4 тысячи метров Видео

12:20

Что будет с суммами за отопление в платежках: в КМУ рассказали, к чему готовиться Видео

Реклама
11:49

Штрафы до 40 тысяч и конфискация: что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеров Видео

11:45

Солист украинской группы Пошлая Молли задержан за дебош после концерта в России Видео

11:41

Две пенсии украинцам по накопительной системе: эксперты спрогнозировали размер выплат

11:09

Певица Slavia ответила на слухи о воссоединении с Дзидзьо

10:46

День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца

10:40

Ани Лорак отметилась неоднозначным высказыванием на Новой Волне в России Видео

10:39

"Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины

10:27

Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей Видео

10:02

Конфуз в СБУ: выпускникам академии вручили именные медали от Баканова

09:43

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса": легендарный режиссер оскандалился на Одесском кинофестивале Видео

09:30

Скандал на Тернопольщине: ради флагштока ко Дню Независимости разрушили исторический памятник Видео

08:55

В Украине зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса Видео

08:39

Приласкает теплом: погода в Украине на 22 августа - прогноз Видео

08:08

Рейс из Кабула: в Украину прибыл борт с эвакуированными из Афганистана Видео

07:45

Пенсия в 7 тысяч гривен: в Минсоцполитики рассказали, кто сможет ее получить

07:02

Угроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под воду Видео

06:47

Как Меркель прощалась с Путиным мнение

05:02

Кардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежать

04:35

На работе посидел – диабетом заболел: ученые заявили о новой опасности для офисных работников

04:21

Матерная кричалка о Путине бойцов ВСУ: на росТВ закатили истерику и назвали Зеленского "чертом" Видео

Реклама
03:40

Еще одно исследование подтвердило важность для здоровья этого рациона Видео

03:02

Как прекратить ночные кошмары и начать высыпаться: шесть лайфхаков Видео

02:31

Россия припугнула США "жестким ответом" на новые санкции

01:45

Ультиматум Зеленскому от Путина: в РФ раскрыли детали переговоров с Меркель

01:30

Как нужно готовить кукурузу с максимальной пользой для тела - ответ экспертов

00:44

Лунный гороскоп на неделю 23-29 августа: убытки, конфликты с близкими или интересные знакомства

00:22

Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки

21 августа, суббота
23:55

Выяснилось, какие болезни вызывает употребление фастфуда

23:30

Украина выведет Россию из Крыма - Кулеба

23:02

Поможет ли зеленый чай в борьбе со стрессом и бессонницей - ответ экспертов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять