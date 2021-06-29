Когда в поездах Украины обновят вагоны: Сумская публично потребовала от Укрзализныци ответа

Актриса, которая в самый жаркий день проехалась в вагоне без кондиционера, заставила чиновника рассказать о планах модификации вагонов в Украине.
Ольга Сумская ехала поездом Укрзализныци из Кременчуга в Киев. У нее были билеты купе без кондиционера, но она не заметила это. Она обливалась водой, а потом публично объявила, что Укрзализныця издевается с пассажиров.
После этого Сумская вышла в эфир с шоу Твій день на 1+1, и пообщалась с руководителем пассажирского напраления Александром Перцовским, который также был на связи.
Артистка отметила, что тысячи украинцев пишут ей в соцсетях по этой теме.
"Это настоящиме пытки, что в 21 веке у нас такое творится в вагонах. А что происходит в локомотивных вагонах?! Как ездят проводники, - удивлсяется она и добавляет, - Зайти в вагон, который целый день стоял в 40-градусную жару - представте себе. Это как сауна в течении 6 часов, или сколько поездка".
Ведущие шоу спросили у Александра - как так выходит, что до сих пор ездят поезда без кондиционеров?
"Я в Укрзализныци чуть более полугода, и когда узнал, что на 60% в вагонах нет оборудования - моя реакция была похожей, За все года Укрзализныця сейчас впервые получила финасирование от государства на новые вагоны. Очень устарелый возраст (парка), потому что их давно закупали", - говорит чиновник.
По его словам, в этом году начали строительство украинских вагонов украинского производства. Другие вагоны будут переоборудованы - в том числе плацкартные.
"Вы не можете оставить дверь открытой из-за историй с обкраданием украинцев. Я брала воду и поливала себя - по другому никак нельзя", - рассказала Сумская в ответ на вопрос ведущих, как еще она спасалась.
Она акцентировала внимание на зарплатах членов Набсовета Укрзализныци: "Мне кажется, одной только зарплаты главы Набсовета хватит, чтобы заменить все вагоны...", - отметила она.
Чиновник отметил, что все устарелые вагоны выведут из эксплуатации только в 23-24 году.
Напомним, Ольга Сумская направлялась поездом 791 с гастролей с Кременчуга до Киева. 54-летняя звезда провела адскую ночь в купе в 40-градусную жару. На странице в Facebook знаменитость записала видеообращение, где рассказала, что обливалсь водой.
Вопросы о зарплатах ченов Набсовета Укразализныци поднимаются не первый раз. Экс-нардеп Сергей Лещенко в Наблюдательный совет Укрзализныци вошел в конце 2019 года. Позднее стало известно, что он получается в госкомпании получает громадную зарплату - 588 тысяч гривен.
Полный выпуск шоу Твій день на 1+1 можно смотреть онлайн на сайте 1plus1video.