Когда в поездах Украины обновят вагоны: Сумская публично потребовала от Укрзализныци ответа

Ольга Сумская / УНИАН

Ольга Сумская ехала поездом Укрзализныци из Кременчуга в Киев. У нее были билеты купе без кондиционера, но она не заметила это. Она обливалась водой, а потом публично объявила, что Укрзализныця издевается с пассажиров.

После этого Сумская вышла в эфир с шоу Твій день на 1+1, и пообщалась с руководителем пассажирского напраления Александром Перцовским, который также был на связи.

Артистка отметила, что тысячи украинцев пишут ей в соцсетях по этой теме.

"Это настоящиме пытки, что в 21 веке у нас такое творится в вагонах. А что происходит в локомотивных вагонах?! Как ездят проводники, - удивлсяется она и добавляет, - Зайти в вагон, который целый день стоял в 40-градусную жару - представте себе. Это как сауна в течении 6 часов, или сколько поездка".

Ведущие шоу спросили у Александра - как так выходит, что до сих пор ездят поезда без кондиционеров?

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"Я в Укрзализныци чуть более полугода, и когда узнал, что на 60% в вагонах нет оборудования - моя реакция была похожей, За все года Укрзализныця сейчас впервые получила финасирование от государства на новые вагоны. Очень устарелый возраст (парка), потому что их давно закупали", - говорит чиновник.

По его словам, в этом году начали строительство украинских вагонов украинского производства. Другие вагоны будут переоборудованы - в том числе плацкартные.

"Вы не можете оставить дверь открытой из-за историй с обкраданием украинцев. Я брала воду и поливала себя - по другому никак нельзя", - рассказала Сумская в ответ на вопрос ведущих, как еще она спасалась.

Она акцентировала внимание на зарплатах членов Набсовета Укрзализныци: "Мне кажется, одной только зарплаты главы Набсовета хватит, чтобы заменить все вагоны...", - отметила она.

Чиновник отметил, что все устарелые вагоны выведут из эксплуатации только в 23-24 году.

Напомним, Ольга Сумская направлялась поездом 791 с гастролей с Кременчуга до Киева. 54-летняя звезда провела адскую ночь в купе в 40-градусную жару. На странице в Facebook знаменитость записала видеообращение, где рассказала, что обливалсь водой.

Вопросы о зарплатах ченов Набсовета Укразализныци поднимаются не первый раз. Экс-нардеп Сергей Лещенко в Наблюдательный совет Укрзализныци вошел в конце 2019 года. Позднее стало известно, что он получается в госкомпании получает громадную зарплату - 588 тысяч гривен.

Полный выпуск шоу Твій день на 1+1 можно смотреть онлайн на сайте 1plus1video.