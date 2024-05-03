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"К таким как Ани Лорак": известный украинский певец заступился за Славу Каминскую

Элина Чигис
3 мая 2024, 15:38
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Андрей Кравченко высказался, как относится к Славе Каминской.
Слава Каминская
Андрей Кравченко оправдал Славу Каминскую/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka/

Украинский певец Андрей Кравченко вступился за певицу Славу Каминскую, с которой записал дуэт на песню "Зупини". Кстати, Андрея отговаривали сотрудничать с певицей из-за того, что она не отказалась от русского языка и часто публикует скандальные посты в соцсетях.

В интервью Алине Доротюк Кравченко заявил, что не готов осуждать Каминскую и что ее нельзя сравнивать с предателями Ани Лорак и Таисией Повалий.

"Было все просто идеально. Мне все говорили: "Будет хейт, ты себя закопаешь". Я не вижу, почему я могу себя закопать. Я не могу Славу приравнивать к таким как Ани Лорак и Таисия Повалий. Тех, кто предал. Слава никого не предавала, просто ей так удобно. Возможно, она и пытается говорить на украинском языке. Я не хочу ее оправдывать сейчас, но это ее вопрос", – сказал Кравченко.

Но все же Андрей и высказался и о том, что Слава Каминская так и не отказалась от языка страны-террориста РФ.

"Не поддерживаю тех людей, которые говорят на русском языке, но не могу ее осуждать. Они сделали свой выбор. Если это человек публичный, то аудитория сама его осудит или не осудит. Собственно, это происходит постоянно", – отметил певец.

Смотрите видео интервью Андрея Кравченко:

Кто такая Слава Каминская

Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Слава Каминская - последние новости по теме

Отметим, недавно Слава Каминская получила массу хейта от украинцев за новую песню, которую поет на языке террористической РФ, да еще и спела о "мужчине-россиянине".

А также Слава Каминская в сторис в Instagram проговорилась сразу по двум пунктам: во-первых назвала таинственного бойфренда своим мужем, во-вторых - озвучила его имя. Певица ранее рассказывала, что он иностранец, но зовут мужчину Алексеем.

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