Слава Каминская показала, как выглядит ее бюст после разрыва импланта

39-летняя Каминская рассказала про свой тюнинг, на который она решилась после неприятного "чуда".

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Слава Каминская пластика - Слава Каминская показала результат пластической операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

На прошлой неделе украинская певица Слава Каминская сделала в Армении ряд пластических операций. 39-летняя артистка планировала их еще год назад, но переносила хирургические вмешательства в силу жизненных обстоятельств.

Лечь под нож хирурга ее вынудила случайность - один из грудных имплантов, которые Каминская установила еще 19 лет назад, лопнул, и потребовалась его срочная замена. Певица решила заодно сделать еще несколько процедур - блефаропластику (операция на веках), удаление комков Биша, липосакцию коленей и "еще кучу болезненных косметических манипуляций, все равно ведь наркоз".

Лицо после многочисленных операций Слава скрывает под солнцезащитными очками или фильтрами в социальных сетях. А вот что касается бюста, то тут Каминская решила поделиться переменами в своем блоге в Instagram.

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Она показала черно-белый снимок своей груди после пластической операции. Слава Каминская, похоже, осталась довольна результатом, ведь замена лопнувшего импланта прошла практически незаметно.

Слава Каминская пластика - Слава Каминская показала результат пластической операции / instagram.com/babaslavka

Кто такая Слава Каминская Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Слава Каминская - последние новости:

Ранее стало известно, что Слава Каминская выходит замуж в третий раз. Певица похвасталась кольцом на безымянном пальце, которое ей преподнес загадочный возлюбленный.

Также Каминская рассказала, на какие деньги живет за границей, куда артистка выехала с двумя детьми после начала полномасштабной войны в Украине. Сперва Слава осела в Нидерландах, затем - на Тенерифе.

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