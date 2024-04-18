УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Слава Каминская показала, как выглядит ее бюст после разрыва импланта

Анна Подгорная
18 апреля 2024, 15:54
39-летняя Каминская рассказала про свой тюнинг, на который она решилась после неприятного "чуда".
Слава Каминская
Слава Каминская пластика - Слава Каминская показала результат пластической операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

На прошлой неделе украинская певица Слава Каминская сделала в Армении ряд пластических операций. 39-летняя артистка планировала их еще год назад, но переносила хирургические вмешательства в силу жизненных обстоятельств.

Лечь под нож хирурга ее вынудила случайность - один из грудных имплантов, которые Каминская установила еще 19 лет назад, лопнул, и потребовалась его срочная замена. Певица решила заодно сделать еще несколько процедур - блефаропластику (операция на веках), удаление комков Биша, липосакцию коленей и "еще кучу болезненных косметических манипуляций, все равно ведь наркоз".

Лицо после многочисленных операций Слава скрывает под солнцезащитными очками или фильтрами в социальных сетях. А вот что касается бюста, то тут Каминская решила поделиться переменами в своем блоге в Instagram.

видео дня

Она показала черно-белый снимок своей груди после пластической операции. Слава Каминская, похоже, осталась довольна результатом, ведь замена лопнувшего импланта прошла практически незаметно.

Слава Каминская
Слава Каминская пластика - Слава Каминская показала результат пластической операции / instagram.com/babaslavka

Кто такая Слава Каминская

Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Слава Каминская - последние новости:

Ранее стало известно, что Слава Каминская выходит замуж в третий раз. Певица похвасталась кольцом на безымянном пальце, которое ей преподнес загадочный возлюбленный.

Также Каминская рассказала, на какие деньги живет за границей, куда артистка выехала с двумя детьми после начала полномасштабной войны в Украине. Сперва Слава осела в Нидерландах, затем - на Тенерифе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Слава Каминская новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Три страны Европы опасаются нападения Путина: на Западе назвали сценарии

Три страны Европы опасаются нападения Путина: на Западе назвали сценарии

17:49 Мир
ВСУ нанесли неожиданные потери РФ: Генштаб показал видео удара по аэродрому в Джанкое

ВСУ нанесли неожиданные потери РФ: Генштаб показал видео удара по аэродрому в Джанкое

17:16 Украина
Военкомат в Киеве разыскивает более 5 тысяч человек: кого могут доставить в ТЦК

Военкомат в Киеве разыскивает более 5 тысяч человек: кого могут доставить в ТЦК

16:41 Украина
Все главные новости

Популярное

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина 15342

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина

Принц Гарри окончательно разорвал связь с Великобританией - СМИ 9910

Принц Гарри окончательно разорвал связь с Великобританией - СМИ

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи 5048

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя 3310

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя

Последние новости

18:02

"Не хотела поднимать трубку": бывшая жена Дзидзьо рассказала, какие у них сейчас отношения

17:51

Украина резко ответила грузинскому премьеру на его бред об "украинизации"

17:50

Как избавиться от моли раз и навсегда: специалисты раскрыли действенный метод

17:49

Три страны Европы опасаются нападения Путина: на Западе назвали сценарии

17:33

Опозорил на всю Россию: певицу Валерию подставил друг прямо на юбилее

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - КлочокУкраине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок
17:16

ВСУ нанесли неожиданные потери РФ: Генштаб показал видео удара по аэродрому в ДжанкоеВидео

17:14

Жена Виталия Козловского показала старшего сына певца от другой женщины

17:03

Все гонорары для ВСУ: путинистка Поплавская "слила" известных российских артистов

16:41

Когда разыскиваемого Свинарчука задержат, он будет свидетельствовать в отношении Порошенко - эксперт

Реклама
16:41

Военкомат в Киеве разыскивает более 5 тысяч человек: кого могут доставить в ТЦК

16:28

РФ пойдет в масштабное наступление летом: в ВСУ раскрыли, какой город под угрозой

16:26

Уже на внушительном сроке: Злата Огневич беременна первенцем

16:21

Трампистка подала идиотские правки в проект по помощи Украине: о чем они

16:21

"Богданы" будут уничтожать врага: на фронте в ближайшее время появятся украинские САУФото

16:10

С микрофоном и гитарой: бывшая Тищенко поздравила себя с днем рожденияя

15:58

Провели наглую атаку: в ВСУ ответили, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая

15:54

Слава Каминская показала, как выглядит ее бюст после разрыва импланта

15:31

У Путина придумали способ избежать мобилизации: в Bloomberg узнали детали

15:24

Visa или MasterCard: какую лучше выбрать платежную систему

15:23

Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд грн - СМИ

Реклама
14:53

Можно ли читать молитвы с телефона: священник поразил неожиданным ответомВидео

14:53

Сон плюс пять лет, вино плюс один: какие привычки добавляют года жизни

14:45

Принц Уильям сделал мощное заявление о суициде, возвращаясь к своим королевским обязанностям

14:43

"Исчезнут навсегда": как правильно обработать территорию от клещейВидео

14:32

Сергей Стерненко. Джонсон переобулся относительно помощи УкраинеВидеоблоги

14:14

Мужчина выиграл 500 000 долларов, увидев знак в фильме

14:11

Кто-то сглазил: через 2 дня после ДТП у Насти Приходько случилось несчастье

13:55

Войска РФ летом будут атаковать в направлении двух городов – полковник ВСУ

13:26

В ГУР официально назвали потери РФ в результате удара по Джанкою: полный список

13:19

Покажет невероятный результат: как очистить унитаз пеной для бритья

12:56

"Ситуация обострилась": в ВСУ рассказали, кто контролирует Часов Яр

12:44

Помощь Украине за счет конфискованных активов РФ: как это будет работать

12:37

На украинском языке: София Ротару отреагировала на обстрел Чернигова

12:36

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя

12:00

В Грузии приняли закон об "иноагентах": чем закончатся протесты

11:51

Купить электромобиль: что нужно знать, покупая новую машину

11:50

В Украине ударит -3: где и когда ожидается сильное похолодает

11:44

Пишу и реву: Козловский рассказал, почему пришлось бросить семью

11:27

"Известие шокировало": скончался известный украинский актер

11:25

"Урожай целей": в ГУР раскрыли детали атаки по Джанкою - что удалось уничтожить

Реклама
11:24

РФ уничтожила почти всю тепловую генерацию: Зеленский призвал к немедленной помощи

11:04

"У нас есть деньги": премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot для Украины

10:46

Дочь Волочковой отказалась от фамилии матери

10:31

Главная проблема для ВСУ: в Deepstate оценили ход боев за Часов Яр

10:26

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Петухам - тревожное предупреждение, Быкам - путешествие

10:16

3 самые доверчивые знаки зодиака - искренне не понимают в чем подвох

10:06

"Помощь Украине критически важна": Джонсон сделал решительное заявление

09:58

Пакет помощи США Украине на $60,8 млрд: посол рассказала, на что пойдут деньги

09:49

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина

09:40

Как сэкономить десятки гривен на литре бензина: нужно сделать всего 1 действие

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять