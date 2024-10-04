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Известный украинский дизайнер раскрыл детали романа с мужчиной: "Продолжал любить"

Анна Подгорная
4 октября 2024, 01:30
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Алексей Залевский рассказал, что сегодня происходит в его личной жизни.
Алексей Залевский
Алексей Залевский новости - Залевский рассказал про личную жизнь и роман с мужчиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey

Популярный украинский стилист Алексей Залевский редко дает интервью. Еще реже - рассказывает про свою личную жизнь. Но для Славы Демина он сделал исключение.

Так в недавней беседе Залевский признался, что мало говорит о личном, потому что там у дизайнера штиль уже не один десяток лет - он утверждает, что с момента его последней влюбленности прошло около 20 лет, однако одиночество его не тяготит.

"Я для этого (для того, чтобы найти партнера - прим. редактора) ничего не делаю. Я не против и барьеров не ставлю. Но нет у меня таких людей вокруг. Значит нет, значит судьба моя такая. Я более спокойно к этому отношусь. Бытовой райдер для меня не важен", - отмечает он.

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Также Алексей Залевский рассказал, что пол избранников ему никогда не был важен, ведь его интересует личность в целом. К примеру, он имел около года роман с мужчиной, который закончился из-за измены. Это произошло 30 лет назад, между партнерами была настоящая любовь, но отношения носили платонический характер.

"Мы настолько любили друг друга, что у нас ни разу не было секса. Это была любовь этакая. Он меня бросил и уехал. Он изменил с женщиной. Она его заразила какой-то венерической болезнью еще. Я ему колол уколы и все равно продолжал любить", - поделился личным модельер.

Кто такой Алексей Залевский?

Алексей Залевский - украинский дизайнер, кинорежиссер, создатель именного бренда ZALEVSKIY. Известен сотрудничеством со многими украинскими телешоу - "Караоке на Майдане", "Шанс", "Кто против блондинок" и пр. Был режиссером-постановщиком шоу "Звезда + Звезда 2".

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