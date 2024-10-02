Камалия впервые призналась, сколько "пластик" сделала

Также певица рассказала, что еще хотела бы изменить в своей внешности.

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Камалия новости - Камалия рассказала про пластические операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия перестала скрывать, что прибегала к помощи пластических хирургов для коррекции внешности. Правда. в отличие от многих, на операционный стол она попала из-за несчастного случая, а не из-за недовольства своей внешностью.

Об этом артистка рассказала в интервью изданию "Фокус". Вскоре после рождения дочерей Камалия принялась приводить свою фигуру в норму. После активной прогулки в спортивном костюме для похудения, она обнаружила на своем теле крапивницу, почувствовала сильное головокружение и упала в обморок.

После этого певица оказалась на операционном столе - во время падения она сильно разбила себе лицо: рану над глазом пришлось зашивать, а нос - корректировать при помощи пластики.

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При этом Камалия отмечает, что была бы рада вернуться к своей прежней внешности, ведь довольна тем, как она выглядит. Единственное, что певица хотела бы в себе изменить, это грудь, но эта операция для нее под запретом по медицинским показаниям.

"У меня никогда не было мыслей делать пластические операции. Возможно, со временем что-то подкорректировать, но специально переделывать — нет. Хотела сделать грудь, но мне нельзя, поскольку четыре года назад я перенесла онкологическое заболевание молочных желез. В общем, я довольна своей внешностью. Внимания мужчин мне хватает, поклонников много. Комплименты говорят и мужчины, и женщины. Внимания мне достаточно. Так что все хорошо!" - говорит знаменитость.

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Кто такая Камалия / инфографика: Главред

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