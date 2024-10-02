Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Камалия впервые призналась, сколько "пластик" сделала

Анна Подгорная
2 октября 2024, 21:49
103
Также певица рассказала, что еще хотела бы изменить в своей внешности.
Камалия
Камалия новости - Камалия рассказала про пластические операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия перестала скрывать, что прибегала к помощи пластических хирургов для коррекции внешности. Правда. в отличие от многих, на операционный стол она попала из-за несчастного случая, а не из-за недовольства своей внешностью.

Об этом артистка рассказала в интервью изданию "Фокус". Вскоре после рождения дочерей Камалия принялась приводить свою фигуру в норму. После активной прогулки в спортивном костюме для похудения, она обнаружила на своем теле крапивницу, почувствовала сильное головокружение и упала в обморок.

После этого певица оказалась на операционном столе - во время падения она сильно разбила себе лицо: рану над глазом пришлось зашивать, а нос - корректировать при помощи пластики.

видео дня

При этом Камалия отмечает, что была бы рада вернуться к своей прежней внешности, ведь довольна тем, как она выглядит. Единственное, что певица хотела бы в себе изменить, это грудь, но эта операция для нее под запретом по медицинским показаниям.

"У меня никогда не было мыслей делать пластические операции. Возможно, со временем что-то подкорректировать, но специально переделывать — нет. Хотела сделать грудь, но мне нельзя, поскольку четыре года назад я перенесла онкологическое заболевание молочных желез. В общем, я довольна своей внешностью. Внимания мужчин мне хватает, поклонников много. Комплименты говорят и мужчины, и женщины. Внимания мне достаточно. Так что все хорошо!" - говорит знаменитость.

Кто такая Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Камалия
Кто такая Камалия / инфографика: Главред

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что популярная светская журналистка Алина Доротюк попала в автомобильную аварию, в результате которой ее автомобиль получил серьезные повреждения.

Также сын Димы Коляденко, музыкант Филипп Коляденко, признался, что уже давно женат, и раскрыл подробности о браке и своей непубличной избраннице.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Камалия Певица Камалия новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ещё
В Харькове - пожар, много раненых: РФ ударила КАБами по многоэтажке

В Харькове - пожар, много раненых: РФ ударила КАБами по многоэтажке

23:21Украина
"Готовим максимальные результаты": Зеленский сделал заявление о планах на осень

"Готовим максимальные результаты": Зеленский сделал заявление о планах на осень

22:13Украина
"Союзник Трампа" Помпео назвал "глупыми" ограничения США в ударах ВСУ по России

"Союзник Трампа" Помпео назвал "глупыми" ограничения США в ударах ВСУ по России

20:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В октябре посыплется золото: какие ТОП-3 знака зодиака вступают в эру богатства

В октябре посыплется золото: какие ТОП-3 знака зодиака вступают в эру богатства

Гороскоп на октябрь 2024 для Дев: какие сюрпризы приготовил второй месяц осени

Гороскоп на октябрь 2024 для Дев: какие сюрпризы приготовил второй месяц осени

Можно ли хранить фотографии умерших: ответ удивит

Можно ли хранить фотографии умерших: ответ удивит

Случилось впервые: в ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ - что известно

Случилось впервые: в ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ - что известно

Российская звезда двухтысячных впала в кому после попытки суицида - СМИ

Российская звезда двухтысячных впала в кому после попытки суицида - СМИ

Последние новости

23:30

Анджелина Джоли закрутила роман с британским репером - СМИ

23:21

В Харькове - пожар, много раненых: РФ ударила КАБами по многоэтажке

22:50

"Валерия со мной разведется": путинист Иосиф Пригожин рассказал, как возненавидел жену

22:36

Отправка "военных советников" в Украину: Венгрия "вставляет палки в колеса"

22:24

Не могут найти вторые сутки: у путинистки Любови Успенской исчезла дочь

Выход ВСУ из Угледара. Какие риски несет потеря города, за который сражались 2 годаВыход ВСУ из Угледара. Какие риски несет потеря города, за который сражались 2 года
22:13

"Готовим максимальные результаты": Зеленский сделал заявление о планах на осень

22:10

ВСУ будут постепенно отходить: что будет после захвата Угледера - Мусиенко

21:57

"Едва вытерпела": певица Алена Тополя рассказала о своей ошибке

21:49

Камалия впервые призналась, сколько "пластик" сделала

Реклама
21:47

НБУ хочет изменить подход к установлению валютного курса: что изменится

21:37

"Нет войне!" в прямом эфире: пропагандист РФ истерично призвал прекратить "СВО"

20:59

"Союзник Трампа" Помпео назвал "глупыми" ограничения США в ударах ВСУ по России

20:58

"Нужна стратегия, а не просто...": Валерий Залужный озвучил залог мира

20:53

Миссия НАТО по поддержке Украины: президент Хорватии сделал неожиданное заявление

20:52

"Дошли практически до дна": звезда Квартала 95 пожаловался на проблемы в браке

20:50

Конец беспошлинным покупкам: в Раде хотят обложить налогом все международные посылки

19:56

Еще одна жертва нападения РФ: после атаки на Львов увеличилось число погибших

19:53

"Все усеяно телами": РФ захватывает территорию на Донбассе с "невиданной агрессией" - WP

19:36

Украину будет "заливать" сильными дождями: названа дата, когда ворвутся ливни

19:22

"Сильнейшая любовь и родство": Коляденко женился и рассказал про избранницу

Реклама
19:20

Ситуация не критическая: военный прокомментировал, чем обернется потеря Угледара

19:14

В каком порядке транспортные средства проедут перекресток: ответ знают не всеВидео

19:12

Увольнение Буданова: Умеров дал ответ кругу депутатов

19:10

План победы: что нужно Украинемнение

19:06

Сны, которые принесут беды и несчастья: 3 образа, на которые стоит обращать вниманиеВидео

18:57

Фанаты не смогли подобрать слова к образу Тины Кароль: что она одела

18:45

Украинцам будут рассылать повестки с QR-кодом: в Минобороны рассказали, что изменится

18:15

"Сейчас буду проходить ВВК": звезда сериала "Батя" на 2+2 рассказал о походе в ТЦК

18:05

Не только для модного вида: зачем на джинсах есть заклепки

18:02

Глобальный сбой: киберкорпус ГУР МО атаковал российский финсектор - СМИ

17:57

РФ стягивает к Крымскому мосту дополнительные системы ПВО: к чему готовится врагФото

17:55

Почему мигает энергосберегающая лампочка при включенном свете: чем это грозитВидео

17:48

"Я вас видеть не желаю": Арестович обиделся на украинцев и передумал идти в президентыВидео

17:14

В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: в каких районах наибольшее загрязнение

16:58

"Уникальный случай": Россия может остаться без важнейшего партнера - Швец

16:55

В Днепре военных заставляют публично поддержать заместителя Филатова, подозреваемого в краже 20 млн - волонтер

16:49

Как выбрать качественный твердый сыр: "Е-шка", на которую следует обратить вниманиеВидео

16:40

Британия должна направить свои войска в Украину, но есть условие - Уоллес

16:20

Чего хочет достичь РФ до холодов: эксперт раскрыл план Путина

16:18

"Доверие продолжает укрепляться": Си Цзиньпин дал "обещание" Путину

Реклама
16:10

В Бердянске взорвался автомобиль судьи-предателя Ломейко: ГУР раскрыло подробности

15:54

От одежды до соли и веника: какие вещи ни в коем случае нельзя давать в долг

15:50

Войска РФ готовятся к штурму: в Силах обороны предупредили о планах врага

15:47

Леонтьев, Metallica и Седокова: в РФ создали новый стоп-список запрещенных звезд

15:42

Часть областей будут заливать сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

15:35

Только гений сможет найти свечу всего за 7 секунд: сложная загадка на внимательность

15:20

В Украине вырастут цены на ряд продуктов: что может подорожать больше всего

15:16

Людям это не под силу: какие 6 звуков могут слышать только собакиВидео

15:10

Пророссийского блогера-провокатора Стахива с пятого раза отправили в СИЗО

14:40

Из чего на самом деле изготавливают жевательную резинку: люди удивлены ответом

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять