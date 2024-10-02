"Сильнейшая любовь и родство": Коляденко женился и рассказал про избранницу

Музыкант признался, какая женщина покорила его сердце.

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Филипп Коляденко женился - сын Димы Коляденко раскрыл подробности своего брака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Украинскому музыканту Филиппу Коляденко, сыну хореографов Елены Коляденко и Димы Коляденко, в своем время приписывали романы со многими известными женщинами. В его джентельменском списке Рамина Эсхакзай, Tayanna и др.

Однако лишь недавно сооснователь группы "Kadnay" и основатель творческого союза "Phil it" признался, что уже давно остепенился и начал строить свою семью. Об этом Коляденко-младший рассказал в интервью Маше Ефросининой.

Артист рассказал, что женат уже около трех лет. Его избранница - парикмахер, которая работает на различных театральных, концертных и съемочных площадках. Личность своей жены Филипп предпочитает не раскрывать.

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"Она у меня парикмахерша. Но она работает со звездами так же в творчестве, в театрах. Она тоже везде работает как художник, помогает мне лично. Мне всегда было все равно на публичность. Я всегда любил рядом с собой классных, ярких, уверенных, чувственных, нежных людей. Это самый уверенный мой выбор в человеке, которого я вижу рядом. Мы многое прожили: два ковида и войну. Она доверилась мне, а я – ей. Это было решение двух сердец. Со мной тяжело жить: я не сосредоточен, я летаю. Но в быту нет никаких проблем", - поделился он.

Также Филипп Коляденко рассказал про мнение звездных родителей о его желании заключить брак: "Мы совещались с родителями, говорили с папой и мамой. У нас была беседа по поводу моей уверенности в том, насколько это актуально. Потому что сейчас много пар, которые просто живут и наслаждаются жизнью. И почему-то мною было принято такое решение. Это сильнейшая любовь и родство".

Кто такой Дима Коляденко? Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".

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