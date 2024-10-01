Известная светская журналистка попала в автомобильную аварию

Алина Доротюк рассказала про последствия серьезного ДТП.

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Алина Доротюк попала в ДТП - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dorotiuk_

Украинская ведущая, интервьюер и блогерша Алина Доротюк оказалась эпицентре автомобильного происшествия. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Вечером Доротюк ехала по своим делам. Ее автомобиль попал в пробку, где в него позже врезалась фура.

По словам журналистки, она осталась целой и невредимой, однако машина получила серьезные повреждения. Ее восстановление потребует значительных денежных средств, что сильно огорчило Доротюк.

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"По дороге в кино я застряла в пробке. Когда вдруг слева в меня въехала большая фура. Самое обидное даже не то, что у виновника не оказалось страхового полиса и теперь меня ждет "десять кругов ада" для возмещения убытков через МТСБУ. А то, что у авто виновника ни одного повреждения. А у меня полмашины счесано, разорвано переднее колесо и зеркало слева. Чувствую себя хорошо. Я даже не испугалась, просто очень досадная ситуация. Это куча денег на машину. Я просто все измеряю в денежном эквиваленте", - отметила она.

Алина Доротюк попала в ДТП - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dorotiuk_

Кто такая Алина Доротюк? Алина Доротюк - украинская ведущая, интервьюер, журналистка, блогерша. Специализируется на светской журналистике. Принимала участие в создании таких проектов, как "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Ведет именной канал на YouTube (124 тыс. подписчиков), в котором выкладывает интервью с известными личностями современной Украины.

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