Певица Kola призналась, почему не заводит детей: "Не время даже думать об этом"

Молодая артистка поделилась своим взглядом на материнство.

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Kola новости - Кола рассказала, когда хочет завести детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official

31-летняя певица Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) в 2023 году вступила в брак во второй раз. У пары отношения на расстоянии - Вячеслав живет в Израиле, Кола в Украине строит карьеру.

"Муж поддерживает мое решение оставаться в Украине, несмотря на войну. Он понимает, что моя работа, моя жизнь здесь - это мой выбор, и уважает это. Его уверенность и зрелость помогают нам поддерживать отношения, а расстояние только укрепляет наши чувства", - уверенно заявляет артистка в интервью для Insider.

К тому же пара пока не торопится обзаводиться потомством. Кола признается: она уверена, что материнство непременно станет частью ее жизни, однако пока не торопится вносить это события в свои ближайшие планы - ждет подходящего момента.

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"Относительно материнства - это точно произойдет в моей жизни. Важное решение, но сейчас для меня не время даже думать об этом серьезно. Я всегда представляла себе, что этот момент придет тогда, когда внутренне почувствую готовность к изменениям, к новой роли, когда захочу притормозить темп и посвятить больше времени семье. Думаю, эти решения нельзя принимать в рамках шкалы достижений или популярности. Это больше о внутреннем балансе и ощущении времени, которое должно быть уместным", - убеждена Kola.

Кто такая Kola? Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) - украинская певица, автор песен. Участница музыкального проекта "Голос страны" (2016, 2021) и Национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. Обладательница двух премий YUNA - в номинациях "Пісня незламної України" (2023) и "Найкраща виконавиця" (2024).

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