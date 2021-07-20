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"Известный сепар": организатор концертов Лорак называл украинцев нацистами

20 июля 2021, 11:48

В Сети "подняли" информацию об организаторах концертов российских гастролеров в Украине.

Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Светлана Лобода и Ани Лорак в августе приезжают в Украину с концертами в престижные концертные площадки. Как оказалось, этому способствовал человек, которого в Сети подловили на антиукраинских высказываниях.

Как сообщает Сергей Стерненко в своем Facebook, на странице в соцсетях Вознюка на его аватарке изображены вовсе не влаг Украины и герб.

"А это организатор концерта Ани Лорак в Одессе. Артем Вознюк, владелец кинотеатра "Москва". Писал, что украинское будущее в Украине это "херня" и обещал "гонят нациков". Выступления Лорак запланированы в клубе Итака на 16 и 17 августа", – сообщил активист.

При этом, в комментариях у Стерненко уже высказались из-за этого скриншота.

"Вознюк - известный сепар. Увы, он не только организатор концертов, но и хозяин популярных радиостанций"

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"Цікаво, він ще написав "воєвать буде за рускій язик, еслі потребуєтся!!!!" це що мав на увазі - вступить в ряди бойовиків -сепарів???"

"З 16 липня всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводитися державною мовою. Так само українською мають послуговуватися і ведучі цих заходів. А виступи осіб, які не володіють українською, мають супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом. Винятком може бути лише окрема пісня чи фонограма. Можна дзвонити у поліцію, про порушення закону!"

Напомним, что Светлана Лобода намерена выступить в Ибице 14 августа. Билеты на ее концерт отличаются очень высокой ценовой категорией.

Напомним, что у Ани Лорак размах чуть поскромнее - в Клубе Итака в Одессе 17 и 18 августа она выступает всего лишь за билет от 900 до 7 500 гривен. Билеты продает онлайн-платформа концерт.юа.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Ани Лорак Светлана Лобода новости шоу бизнеса
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