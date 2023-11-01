Иван Дорн собрался петь и плясать на дорогом курорте перед россиянами - блогер

Популярный украинский музыкант Иван Дорн выступит на новогодней вечеринке на Бали ‒ и будет развлекать, в частности, и россиян. Об этом рассказал блогер Богдан Беспалов.
Он сообщает, что новогодняя вечеринка в дорогом комплексе Klapa Resort. Стоимость билетов пока составляет 1.545.000 индонезийских рупий (около 3,5 тысячи гривен). Попасть на мероприятие смогут все желающие, в том числе украинцы. Впрочем, новость о предстоящем концерте распространили и для сообщества русскоязычных на Бали.
Сам Дорн после 2014 года певец называл российскую агрессию против Украины "ссорой старшего и младшего братьев", но после полномасштабного вторжения извинился за собственные слова и признал ошибки прошлого, назвав, наконец, страну-агрессора Россию ‒ врагом.
Музыкальный лейбл Дорна Masterskaya после 24 февраля закрыл свой музыкальный каталог для РФ и Беларуси, а сам певец попал в список артистов, которым запрещено выступать в России. Впрочем, пока он не возвращается в Украину ‒ вроде бы как дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ в Европе и Америке.
Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.
В интервью проекту "Говорящие головы" он заявил, что продолжит говорить на русском. Звезда считает, что язык ни в чем не виноват. Хотя он понимает всех, кто переходит на украинский и говорит, что это прекрасно.
До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.
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