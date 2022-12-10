"Иных достижений нет!": Волочкова показала, как профессионально раздвигает ноги

Анастасия Волочкова в очередной раз возмутила поклонников кадрами, на которых садится на шпагат.

Волочкова показала, как профессионально ноги раздвигает / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая уже попробовала себя в пении, решила показать то, что у нее получается пока что лучше всего.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео из спортзала, на котором она делала странные упражнения - раздвигала ноги и садилась на шпагат прямо на тренажере.

"Подготовка к спектаклю в воскресенье идёт полным ходом. А Вы занимаетесь спортом?", - поинтересовалась Волочкова.

Поклонники одиозной балерины не оценили ее "репетицию".

Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

"Это красиво, когда уместно. А залезть на ручки тренажёра, это как-то нелепо смотрится", "У Волочковой что есть? У Волочковой есть 1 железный гребень, и это её постоянные подготовки к спектаклю. Вы не можете придумать что-то другое, как другие люди из шоу-бизнеса? Надоели ваши бесконечные романы и шпагаты", "Как профессионально ноги раздвигает, просто супер", "Иных достижений нет!", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова возмутила поклонников очередным шпагатом. На своей страничке в Instagram она решила похвастаться своей растяжкой, но вызвала лишь шквал критики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

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