"Со всеми на диванчик": Волочкова переоделась в монашку, чтобы отблагодарить своего спасителя

Довольная Анастасия Волочкова показала своего спасителя, который помог ей избавится от проблем со здоровьем.

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова уже второй день рекламирует "целителя", который спас ее от проблем со спиной.

На своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимком, на которых позировала с ним.

"Андрей за несколько сеансов избавил меня от невыносимой боли в позвоночнике. Это чудо. И эти дни он сопровождает меня на репетициях и съемках, обогащая приливом энергии", - сообщила Волочкова.

На одном из фото она позировала в костюме монашки, что заставило ее поклонников представить пикантные подробности их встречи.

Волочкова / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Волочкова / https://www.instagram.com/volochkova_art/

"Очередная жертва", "Со всеми на диванчик", "Ко всем липнет мужикам, пора бы уже найти вторую половину… По ходу были ролевые игры", "А от бухла он тебя не избавил?", "Такие коленки надо прятать, а не выставлять на всеобщее обозрение. Никакого вкуса!!! Пора прикрывать коленки и спуститься с платформы", "Что происходит с её лицом? Баба Яга какая-то, как в детских фильмах, глаза, брови, вообще оскал какой-то отвратный", - писали в комментариях под постом.

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова показала кадры с новой фотосессии, которые не сильно понравились ее поклонникам. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в образе ангела с черными крыльями.

Также мы писали, что Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.

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