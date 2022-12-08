УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Странно, что на полу": Волочкова без бюстгальтера показала, как ее "исцеляет" бородатый мужик

8 декабря 2022, 04:34
Анастасию Волочкову подняли на смех из-за странной публикации с незнакомым мужчиной.
Анастасия Волочкова
Волочкова без бюстгальтера показала, как ее "исцеляет" бородатый мужик / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику после публикации непристойного фото и странного рассказа.

На своей страничке в Instagram она рассказала, что от больших физических нагрузок ее спина не выдержала и случился сильнейший спазм.

"Уже больше года я жила с ощущением, что в грудном отделе у меня кинжал. А неделю назад приступ боли случился настолько сильным, что тяжело было дышать. У меня 11-го декабря выступление. Мой Спектакль в Москве. Все пригласительные распространены. Я испугалась этой боли в спине, подумав, что не смогу танцевать", - поделилась Волочкова, добавив, что преодолеть болячку ей помог очередной "добрый человек", с которым она познакомилась "чисто случайно".

В дополнение к рекламе какого-то мастера она опубликовала совместные фото, на которых позировала сидя на полу. Бюстгальтер для "сеанса" она предпочла не одевать, чем возмутила поклонников.

Волочкова
Волочкова / скриншот

"Блин так не приятно смотреть на это", "Почему бы не надеть бюстгальтер,1 фото?", "Настя, а что у вас с левой рукой она вся синяя?", "Владимир точно добрый человек? Может пока парил-жарил и воткнул кинжал? Вы поосторожней по баням шатайтесь", "Владимир прям из бани в пропотевшей футболке приперся", "Странно, что на полу. В таком большом доме нет массажного стола?", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова показала кадры с новой фотосессии, которые не сильно понравились ее поклонникам. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в образе ангела с черными крыльями.

Также мы писали, что Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:34

"Странно, что на полу": Волочкова без бюстгальтера показала, как ее "исцеляет" бородатый мужик

04:05

Врежит дикий холод: синоптик предупредил украинцев о морозах до - 20ºВидео

03:30

Двухлетнего ребенка контузило: на Запорожье российская ракета уничтожила дом и убила супруговВидео

02:47

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур засветила нижнее белье на выставке эротической книги МадонныВидео

02:18

"Судьба Хусейна для Путина маловероятна": эксперт объяснил, почему диктатора РФ вряд ли будут судитьВидео

Реклама
01:35

Атаки на русские авиабазы: западные эксперты оценили потенциал Украины для возврата КрымаВидео

01:30

Гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022: Овнам – болезни, Львам – опасности, а Рыбам – нервотрепка

00:30

"Завтра-послезавтра": Подоляк анонсировал "бавовну" на российских военных объектахВидео

00:08

Как не выглядеть "теткой" после 40 лет: 9 модных правил, о которых лучше забыть

07 декабря, среда
23:58

Гороскоп на завтра 8 декабря 2022: Рыбам – тайны, Овнам – проблемы, а Девам – любовь

23:34

Германия передала Украине бронеавтомобили Dingo и анонсировала поставку мощных САУВидео

22:50

Оккупанты оставили после себя подлую ловушку: на Херсонщине трагически погибли четверо полицейскихВидео

22:29

У Зеленского резко обличили Путина: Россия хочет захватить Украину, ей не нужен мирВидео

22:05

Маша Ефросинина рассказала, как была на грани смерти из-за сглаза завистливой коллеги

21:46

Лукашенко что-то задумал: Беларусь перемещает войска вдоль границы с УкраинойВидео

21:27

Российские войска под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздьмнение

21:27

"До цели долетает лишь треть": эксперт рассказал, почему ракеты Ирана не помогут России в войнеВидео

20:50

Участница "Холостяка" рассказала, что они получают за участие в шоу

20:41

Последняя любовь принцессы Дианы изменял ей с двумя моделями

20:40

"Трибунал начнется в течении года": Черновил рассказал, при каком условии Путин и компания окажутся в ГаагеВидео

Реклама
20:36

Войска РФ выйдут из Украины и должны будут отойти от границы на 50-100 километров – ПодолякВидео

20:35

"Крупнейшие атаки в истории": в Укрэнерго заявили, что энергосистеме нанесен огромный ущербВидео

20:26

"Пластических операций больше, чем лет": Песков с дочерью внезапно появились на людяхВидео

20:10

Приметы на 9 декабря: какие 3 вещи нельзя нарушать, чтобы беду в семью не привлечьВидео

19:59

Без электрики, воды и отопления: Кличко заговорил о сценарии "апокалипсиса" в КиевеВидео

19:42

Удары по авиабазам РФ могли нанести дроном Ту-141 Стриж, новым БПЛА Украины или RAM II UAV – экспертВидео

19:32

Агент КГБ "Валет" падкий к женщинам: в Сети всплыл компромат на завербованного ЛукашенкоВидео

19:25

53-летняя Гвен Стефани беременна - известен пол ребенкаВидео

19:12

"Превратилась в судью дьявола": Лолита разозлила украинцев рекламой российского пуховика

19:07

Московская имперская фанаберия полезла из всех щелеймнение

18:55

Готовят запасной аэродром: в Кремле планируют эвакуацию Путина в случае поражения в войнеВидео

18:39

Путин попытался стравить Украину с Польшей и разразился цинизмом о "гарантиях безопасности"

18:35

"Моя красавица": Горбунов нежно поздравил Катю Осадчую с Днем Ангела

18:20

Favbet Foundation передал ВСУ еще одну систему борьбы с вражескими дронами

18:18

Путин проговорился: впервые назвал "СВО" войной и заявил об угрозе ядерного конфликтаВидео

18:17

Нацгвардейцы ловко "приземлили" вражескую ракету из стрелкового оружия и пулеметовВидео

17:47

Оккупанты готовят контрнаступление на востоке: в ВСУ назвали направлениеВидео

17:43

Приметы на 8 декабря: какие 3 вещи нужно успеть сделать, чтобы удача липла всегдаВидео

17:40

Удары по Энгельс-2 и Дягилево сорвали планы РФ, но для перелома в воздухе нужны F-16 - РоманенкоВидео

17:33

Путин "собрался" долго воевать и отправил в Украину 150 тысяч новых оккупантовВидео

Реклама
17:15

Самый красивый красный новогодний маникюр 2023, который заставит поверить в чудоФото

17:14

"Несколько дней": в ВСУ сделали прогноз по подготовке нового обстрела УкраиныВидео

17:09

Оккупанты накрыли Курахово из РСЗО: 8 человек погибли, еще 5 раненыВидео

16:56

"Мечтаю приехать на обмен и встретить побратимов": защитник Мариуполя "Орест" побывал на шоу "Сніданок з 1+1"Видео

16:50

Звезда Семейки Аддамс и Уэнздей Кристина Риччи вспомнила ужас утра 24 февраля

16:34

На Бахмутском направлении ВСУ сбили бомбардировщик Су-24 ЧВК ВагнераВидео

16:28

Какие 3 блюда должны стоять на столе на Новый год 2023, чтобы весь год иметь деньги: рецептыВидео

16:24

В США требуют запретить въезд Киркорову и отдых на его роскошной вилле

16:24

Звезда "Крепостной" Цымбалюк показал страстные поцелуи с новой девушкойВидео

16:14

Лолита не спит без снотворных "из-за вирусов и мировой экономики" - совесть не беспокоит

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять