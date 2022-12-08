"Странно, что на полу": Волочкова без бюстгальтера показала, как ее "исцеляет" бородатый мужик

Анастасию Волочкову подняли на смех из-за странной публикации с незнакомым мужчиной.

Волочкова без бюстгальтера показала, как ее "исцеляет" бородатый мужик / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику после публикации непристойного фото и странного рассказа.

На своей страничке в Instagram она рассказала, что от больших физических нагрузок ее спина не выдержала и случился сильнейший спазм.

"Уже больше года я жила с ощущением, что в грудном отделе у меня кинжал. А неделю назад приступ боли случился настолько сильным, что тяжело было дышать. У меня 11-го декабря выступление. Мой Спектакль в Москве. Все пригласительные распространены. Я испугалась этой боли в спине, подумав, что не смогу танцевать", - поделилась Волочкова, добавив, что преодолеть болячку ей помог очередной "добрый человек", с которым она познакомилась "чисто случайно".

В дополнение к рекламе какого-то мастера она опубликовала совместные фото, на которых позировала сидя на полу. Бюстгальтер для "сеанса" она предпочла не одевать, чем возмутила поклонников.

Волочкова / скриншот

"Блин так не приятно смотреть на это", "Почему бы не надеть бюстгальтер,1 фото?", "Настя, а что у вас с левой рукой она вся синяя?", "Владимир точно добрый человек? Может пока парил-жарил и воткнул кинжал? Вы поосторожней по баням шатайтесь", "Владимир прям из бани в пропотевшей футболке приперся", "Странно, что на полу. В таком большом доме нет массажного стола?", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова показала кадры с новой фотосессии, которые не сильно понравились ее поклонникам. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в образе ангела с черными крыльями.

Также мы писали, что Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.

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