"Странно, что на полу": Волочкова без бюстгальтера показала, как ее "исцеляет" бородатый мужик

Российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику после публикации непристойного фото и странного рассказа.
На своей страничке в Instagram она рассказала, что от больших физических нагрузок ее спина не выдержала и случился сильнейший спазм.
"Уже больше года я жила с ощущением, что в грудном отделе у меня кинжал. А неделю назад приступ боли случился настолько сильным, что тяжело было дышать. У меня 11-го декабря выступление. Мой Спектакль в Москве. Все пригласительные распространены. Я испугалась этой боли в спине, подумав, что не смогу танцевать", - поделилась Волочкова, добавив, что преодолеть болячку ей помог очередной "добрый человек", с которым она познакомилась "чисто случайно".
В дополнение к рекламе какого-то мастера она опубликовала совместные фото, на которых позировала сидя на полу. Бюстгальтер для "сеанса" она предпочла не одевать, чем возмутила поклонников.
"Блин так не приятно смотреть на это", "Почему бы не надеть бюстгальтер,1 фото?", "Настя, а что у вас с левой рукой она вся синяя?", "Владимир точно добрый человек? Может пока парил-жарил и воткнул кинжал? Вы поосторожней по баням шатайтесь", "Владимир прям из бани в пропотевшей футболке приперся", "Странно, что на полу. В таком большом доме нет массажного стола?", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова показала кадры с новой фотосессии, которые не сильно понравились ее поклонникам. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в образе ангела с черными крыльями.
Также мы писали, что Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.
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