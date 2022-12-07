"Банщик что-то воткнул пока парил": Волочкова с задранной ногой рассказала о своем испуге

Российская балерина Анастасия Волочкова повеселила поклонников очередным постом в соцсетях.
На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором показала архивный снимок тех времен, когда она еще было затребованной балериной.
"У меня в спине был кинжал. Я была напугана. Чуть погодя расскажу, кто его вытащил", - сообщила Волочкова.
Поклонники не оценили интригующий пост Волочковой. Многие из них не упустили момент, чтобы не подколоть любимицу.
"Не туда тебе Настя кинжал вонзили. Наверное надо было чуть ниже", "Выгнуло Вас тут не на шутку", "Ох, Настя, никому вы не нужны, кроме комментирующих тут. Успокойтесь уже, и живите без Инстаграма. Всем все равно", "Ой, мамочки... может банщик что-то куда-то воткнул пока парил? Ну прям интрига всех интриг. Ждём этого необычайного повествования", - писали в комментариях под постом.
Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова возмутила поклонников очередным шпагатом. На своей страничке в Instagram она решила похвастаться своей растяжкой, но вызвала лишь шквал критики.
Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.
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