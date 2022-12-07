"Банщик что-то воткнул пока парил": Волочкова с задранной ногой рассказала о своем испуге

Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников новым фото.

Волочкова с задранной ногой рассказала о своем испуге / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова повеселила поклонников очередным постом в соцсетях.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором показала архивный снимок тех времен, когда она еще было затребованной балериной.

"У меня в спине был кинжал. Я была напугана. Чуть погодя расскажу, кто его вытащил", - сообщила Волочкова.

Поклонники не оценили интригующий пост Волочковой. Многие из них не упустили момент, чтобы не подколоть любимицу.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Не туда тебе Настя кинжал вонзили. Наверное надо было чуть ниже", "Выгнуло Вас тут не на шутку", "Ох, Настя, никому вы не нужны, кроме комментирующих тут. Успокойтесь уже, и живите без Инстаграма. Всем все равно", "Ой, мамочки... может банщик что-то куда-то воткнул пока парил? Ну прям интрига всех интриг. Ждём этого необычайного повествования", - писали в комментариях под постом.

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова возмутила поклонников очередным шпагатом. На своей страничке в Instagram она решила похвастаться своей растяжкой, но вызвала лишь шквал критики.