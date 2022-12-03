"Хватит свою рогатку раздвигать": Волочкова показала, как получает удовольствие

Волочкова показала, как получает удовольствие / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова возмутила поклонников очередным шпагатом.

На своей страничке в Instagram она решила похвастаться своей растяжкой, но вызвала лишь шквал критики.

"Растянуть удовольствие.. А как у вас дела с растяжкой? Начинать нужно постепенно", - написала Волочкова в подписи к видео.

Судя по всему, поклонникам уже немного поднадоели постоянно расставленные ноги Анастасии.

Волочкова / скриншот

"Анастасия, Вам нужна, возможно, такая растяжка! Зачем подобная растяжка педагогу, юристу, врачу, например. Спортом нужно заниматься в удовольствие. Каждый в своей профессии и зачем из раза в раз повторять подобные вопросы? Шпагат и растяжка - это самое необходимое для всех присутствующих в Инстаграмм?", "Давай каждый день утром шпагат, после обеда растяжка…… а вечером сауна со светлыми и добрыми людьми", "Да хватит свою рогатку раздвигать!", "Похоже кроме шпагата, она больше ничего не умеет делать. Я, когда ребятишек тренировала в молодости, то "фильтровала" их, и таких, как Настя, я браковала, ведь на одном шпагате далеко не уедешь…", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом .

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

Больше позора Волочковой: