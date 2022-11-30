"Такой лифон только на голову!": Волочкова разделась до белья вместе с Семенович

Волочкова разделась до белья вместе с Семенович / скриншот YouTube

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась новой фотосессией. Для съемок она выбрала довольно провокационный образ

На своей страничке в Instagram Волочкова опубликовала серию снимком, на которых позировала в бюстгальтере.

Более того, она также выложила фото Анны Семенович, пытаясь сравнить себя я с ней.

Поклонники Волочковой на сильно обрадовались, увидев свою любимицу в нижнем белье.

Волочкова в белье / скриншот

Анна Семенович / скриншот

"Когда человек нигде не востребован, надо хоть как то о себе напомнить. Не удивлюсь, что в скором времени она появится и без белья… да, формы есть, не уродина, но смотря на ее попытки быть умной, стильной и занятой в это жизни по самое не хочу - мне смешно. Очень жаль ее - паразитический образ жизни", "Как интересно, ни когда таких лифчиков не видела! Удивила Семенович!", "Такой лифон только на голову! Ну это же не совсем вы. Тут такая фигуристая, а вы же как мужик, только груди вставили", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом .

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

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