"Кривая, как турецкая сабля": Волочкова полностью разделась в бане

Анастасия Волочкова в одних вениках показала пикантные фото и видео из парилки.

Волочкова полностью разделась в бане / скриншот с видео

Российская балерина Анастасия Волочкова всегда была большой любительницей банных процедур. На этот раз она поделилась откровенными кадрами прямо из парилки.

На своей страничке в Instagram она опубликовала серию снимков, на которых была запечатлена полностью без одежды, прикрывшись лишь вениками.

Компанию ей составил новый банщик (меняет она их как перчатки).

Волочкова в бане / instagram.com/volochkova_art/

Волочкова в бане / instagram.com/volochkova_art/

"Тело старой женщины - сухое и синюшное", "Ну почему ж язык заплетается всегда", "Кривая уже как турецкая сабля", "Мужчина, если вас держат в плену, моргните 2 раза одним глазом", "Посмешище… Вам бы не баню переделывать, а то, что должно быть в голове", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом .

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

Больше позора Волочковой: