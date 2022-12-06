"Кривая, как турецкая сабля": Волочкова полностью разделась в бане

Российская балерина Анастасия Волочкова всегда была большой любительницей банных процедур. На этот раз она поделилась откровенными кадрами прямо из парилки.
На своей страничке в Instagram она опубликовала серию снимков, на которых была запечатлена полностью без одежды, прикрывшись лишь вениками.
Компанию ей составил новый банщик (меняет она их как перчатки).
"Тело старой женщины - сухое и синюшное", "Ну почему ж язык заплетается всегда", "Кривая уже как турецкая сабля", "Мужчина, если вас держат в плену, моргните 2 раза одним глазом", "Посмешище… Вам бы не баню переделывать, а то, что должно быть в голове", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом.
Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.
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